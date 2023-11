Zapraszamy na siódmą, finałową edycję Win:Win – wernisażu psich portretów Michała Torzeckiego

Michał Torzecki, firma Daftcode oraz Psi Bufet zapraszają na wernisaż charytatywny pod hasłem „Sztuka pomagania czworonogom”. Tegoroczna, siódma edycja będzie zwieńczeniem wieloletniego cyklu wspierających psiaki ze schroniska charytatywnych wydarzeń.

Win:Win to wspólna inicjatywa artysty Michała Torzeckiego i firmy technologicznej Daftcode. Tym razem wernisaż odbędzie się 30 listopada w pięknej przestrzeni na ulicy Nowy Świat 63. Michał i jego goście malują portrety psich podopiecznych Schroniska w Korabiewicach Viva, które następnie warszawiacy mają szansę podziwiać podczas wyjątkowego wernisażu. Goście wydarzenia mogą nie tylko nabyć obrazy, ale także poznać psiaki osobiście, a nawet rozpocząć ich proces adopcyjny. Co więcej, każdy adoptujący otrzymuje w prezencie portret swojego nowego pupila. Stąd właśnie nazwa Win:Win – psy z Korabiewic wygrywają pomoc finansową i nowe domy, a wspierający czworonożnych przyjaciół na całe życie. Dodatkowo dzięki zaangażowaniu partnerów na wernisażu można będzie kupić gadżety z psimi podobiznami, czy też wziąć udział w loterii. Wszystkie zebrane środki trafiają do schroniska, dla którego szczególnie w okresie zimowym finansowe wsparcie jest bardzo potrzebne. Przez 6 edycji zebraliśmy już łącznie ponad 220 000 zł!

Jak mówi Irena Kowalczyk-Ornowska ze schroniska w Korabiewicach: Widzimy jak wernisaż ma ogromny wpływ na promocję adopcji psów. Dodatkowo psy na event dobierane są tak żeby faktycznie czuły się dobrze z ludźmi, mieli odpowiednich wolontariuszy, którzy dbają o ich komfort i bezpieczeństwo, które są dla nas najważniejsze. Dajemy tym psom szansę, której nie miałyby bez takich eventów. Dzięki tej akcji wiele psów znalazło swój bezpieczny dom.

O artyście

Michał Torzecki jest polsko-amerykańskim artystą młodego pokolenia. Przez pierwsze 20 lat życia wychowywał się w Nowym Jorku, Chicago i Los Angeles. Po przyjeździe do Polski ukończył studia w Europejskiej Akademii Sztuk na Wydziale Malarstwa. W 2007 roku obronił dyplom w pracowni prof. Franciszka Starowieyskiego. Zaraz po obronie został asystentem profesora i pracował z nim aż do śmierci mistrza. Swoje prace wystawiał w Warszawie, Krakowie, Londynie i Nowym Jorku.

Artysta od lat łączy sztukę z dobroczynnością. W 2014 roku odbyła się wystawa „Zagrożone gatunki zwierząt” we współpracy z Fundacją WWF Polska, a dwa lata później – pierwsza edycja wystawy Win:Win we współpracy z Fundacją Azylu pod Psim Aniołem.