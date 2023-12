10 urodziny Targów Designu WZORY na PGE Narodowym

WZORY, jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiego wzornictwa, mają już 10 lat! Z tej okazji zapraszamy na wyjątkową, jubileuszową edycję targów, pod hasłem WZORY na ŚWIĘTA. W weekend 16 i 17 grudnia, w godz. 11.00-19.00, zagościmy na największym stadionie – PGE Narodowym.

Na jubileuszowych targach pojawi się szeroka oferta polskich marek oraz projektantów, prawie 300 wystawców i 10 stref tematycznych: Ceramika, Papier i print, Tekstylia, Akcesoria do wnętrz, Vintage, Moda i dodatki, Biżuteria, Wellness i eko, Delikatesy, Dziecko. Spotkacie tam znane i lubiane marki WZOROWE, jak i debiutujących wystawców. Moc prezentów i niespodzianek od polskich producentów.

Wyjątkowym punktem na mapie targów będzie Strefa Design by Empik. To idealne miejsce dla miłośników designerskich produktów poszukujących doświadczeń „premium”. Znajdą się tam starannie wyselekcjonowane produkty, wyróżniające się na tle innych marketplace’ów w Polsce. Wśród nich m.in. ręcznie zdobiona porcelana marki Nadzwyczajnie.

Na świątecznych WZORACH nie może zabraknąć przestrzeni dla dobroczynności. Firma KABAK w ramach partnerskiej współpracy z Fundacją Ocalenie przygotowała wyjątkową kolekcję, inspirowaną hasłami: wolność, przyjaźń, równość i bezpieczeństwo. Zysk ze sprzedaży produktów zostanie przekazany na konto Fundacji i wesprze świetlice dla dzieci z doświadczeniem uchodźstwa.

WZORY na ŚWIĘTA to także liczne spotkania z twórcami i darmowe warsztaty. Organizatorzy przygotowali dla odwiedzających strefę pakowania prezentów, zajęcia stolarskie, tapicerskie oraz florystyczne. W czasie targów będzie się można dowiedzieć czym jest kintsugi, jak samodzielnie wykonać świecę, czy uszyć zeszyt. Zarówno dzieci, jak i dorośli będą mogli dać upust swej kreatywności przy stole warsztatowym LEGO. Pojawią się tam unikalne kolekcje, dzięki którym będzie można przekonać się, że LEGO to nie tylko zestaw klocków, lecz również niekończące się źródło inspiracji i radości tworzenia.

Na Stadionie Narodowym w Warszawie znajdziemy też strefę Retro Gamingu. Wielbiciele starych gier, jak Mario czy Sonic, przeżyją niezapomnianą podróż w czasie. To doskonała okazja, aby stworzyć nowe wspomnienia z kultowymi grami w towarzystwie pasjonatów gier retro.

Miłośnicy designu będą mieli okazję obejrzeć w czasie wydarzenia wystawę “Out of comfort”. Jej kuratorką jest Agata Kiedrowicz – krytyczka designu, sztuki, edukatorka i wykładowczyni. Do współpracy zaprosiła studentów Akademii Sztuki w Szczecinie, School of Form Uniwersytetu SWPS oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Razem próbują odpowiedzieć na pytanie, co jest nie tak ze strefą komfortu, że zewsząd czujemy presję, by poza nią wykraczać, myśleć i działać “out of the box”? Na oprowadzanie po wystawie zapraszamy w sobotę 16 grudnia o godz. 13.00.

Więcej informacji: Wystawa OUT OF COMFORT

Przed wejściem na targi będzie czekała na Was strefa gastronomiczna Liga FoodTrucków, a na terenie targów w strefie Deli będzie można zrobić zakupy na świąteczny stół oraz spróbować najlepszej kawy i słodkości od HAYB Speciality Coffee.

Patronat honorowy nad jubileuszowymi WZORAMI pełni Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerami targów są Empik oraz Strefa Design by Empik.

WZORY na ŚWIĘTA to doskonała okazja, aby poznać najnowsze trendy w polskim wzornictwie, kupić wyjątkowe prezenty dla siebie i najbliższych oraz spędzić czas w kreatywnym otoczeniu. Świętujcie z nami 10-lecie Targów Designu WZORY! Spotykamy się 16 i 17 grudnia w PGE Narodowym!

Plan warsztatów

Szczegóły na: WZOROWE WARSZTATY

SOBOTA

11.00-13.00 (Nie)doskonałe. Warsztaty kintsugi

Prowadzi: Paulina Ornatowska – Projekt Wzrusza

(należy przynieść ze sobą uszkodzoną ceramikę np. pęknięty talerz lub kubek z urwanym uchem)

13.30-15.30 Malowanie dzikich świec

Prowadzi: Natalia Załęska-Pyć – Płonka Podleśna

15.30-17.30 Świąteczna kompozycja w duchu less waste

Prowadząca: Maria Olszak – Mam Kwiat

17.30-19.00 Namaluj swój obraz strukturalny

Prowadzi: Angelika Lichota – Ejko Art

NIEDZIELA

11.00-13.00 Zszyj swój zeszyt – warsztaty introligatorskie

Prowadzi: Joanna Kurkiewicz – Papier plus druk

13.30-15.30 Drewniana choinka – warsztaty stolarskie

Prowadzi: Alicja Solarska – Alicja w Krainie Drewna

15.30-17.30 Warsztaty tapicerowania podnóżka

Prowadzi: Katarzyna Szatkowska – Meblove Kreacje

17.30-19.00 Warsztaty pięknego pisania

Prowadzi: Marianna Siedlaczek – wykwintne.litery