Ferie na wyciągnięcie ręki - gama zimowych aktywności w Hotelu BoniFaCio pod Warszawą

Ukryty na leśnej polanie Hotel BoniFaCio SPA & Sport Resort zaproponował w tym roku pakiety idealnie wpisujące się w mazowieckie ferie, nawet dla tych którzy… na pierwszy ich tydzień wyjechali w Alpy. W wybranej indywidualnie liczbie dni pomiędzy 19 a 31 stycznia BoniFaCio zaprasza na zimowisko, podczas którego przejmie opiekę nad dziećmi, a rodzine w tym czasie będą mogli ruszyć na biegówki do ośnieżonego lasu, na basen, skorzystać z zabiegów modelujących sylwetkę, bądź po prostu pracować zdalnie z miejsca oddalonego godzinę drogi z Warszawy.

Fot. mat. prasowe

Hotel BoniFaCio to perełka ukryta w malowniczym otoczeniu Doliny Wkry, w okolicy położonego na północ od stolicy Sochocina. Słynie ze świetnej infrastruktury sportowej i zaplecza wellness, z zachowaniem kameralności obiektu. Pokoi jest zaledwie 55 (możliwe różne konfiguracje, w tym dostawki). W wybranej indywidualnie liczbie dni pomiędzy 19 a 31 stycznia BoniFaCio zaprasza na Leśne Zimowisko Ferie na Sportowo. Do dyspozycji gości jest słynąca z kultywowania idei slow food Restauracja Żurawia, świetne Clarins SPA, oferta animacyjna dla dzieci i programy sportowe dla rodzin, a nade wszystko ogrom atrakcji i terenu do zimowych aktywności.

Duży kryty basen, brodzik dla dzieci, imponująca strefa z saunami wszelkiego typu, siłownia z wysokiej jakości sprzętem Technogym, strefa fitness, sala zabaw dla dzieci oraz działająca całorocznie szkółka jazdy konnej, a do tego pełne zaplecze do odnowy biologicznej – w zakresie aktywnego wypoczynku nie ma tu rozwiązań na pół gwizdka. Kto wraca właśnie z narciarskiego wypadu w Alpy, w drugim tygodniu ferii może liczyć na dopełnienie narciarskiego treningu bądź zasłużoną regenerację.

Idealna baza na biegówki

Położenie w środku lasu pełnego oznakowanych tras biegowych oraz ogrom terenu, jakim hotel dysponuje, daje gościom nieograniczone możliwości ruchu na świeżym powietrzu, a zimą przyjemność z uprawiania narciarstwa biegowego. Profesjonalny sprzęt renomowanej marki Rossignol jest na miejscu, a instruktorzy w Bonifacio to pasjonaci, którzy swoim hobby potrafią zarazić i szybko wprowadzić w świat sportu.

Rodzinne Leśne Zimowisko

Realizowany podczas ferii pakiet zawiera pobyt (dla dzieci do lat 3 bezpłatny, o ile nocuje na łóżku z dwójką rodziców w pokoju), pełne wyżywienie, a do tego całodzienny blok zajęć sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych i plastycznych dla dzieci, realizowany pod opieką kreatywnych animatorów oraz całą gamę aktywności sportowych dla dorosłych.

Do dyspozycji najmłodszych Gości jest strefa malucha, kryty basen rekreacyjny, brodzik, kolorowy plac zabaw, a zaplanowane są także wyprawy do ośnieżonego lasu. Wczesnym popołudniem hotel zaprasza dzieci na zajęcia na świeżym powietrzu w ramach Leśnej Akademii, w tym m.in.: spotkania ze źrebakami z leśnej hodowli konika polskiego (opcjonalnie – możliwość wykupienia jazd na konikach dla dzieci), podchody, tropienie śladów zwierząt. Wieczorem ognisko ze smakołykami na rozgrzanie po przygodach w lesie, kolacja poprzedzona spotkaniem z Szefem Kuchni o atutach zdrowej kuchni, a po niej wieczór z filmami w Kinotece Bonifacio (bajkowe animacje z najlepszych hollywoodzkich wytwórni dla maluchów i filmy z superbohaterami dla starszych dzieci).

Podczas gdy dzieci zajęte są zabawą z równieśnikami rodzice mogą odbywać ferie na sportowo.

Poranny shot witaminowy poprawiający odporność, dodawany do śniadania, aby nie mieć wymówek i z energią ruszyć na codzienne zajęcia sportowe, w tym m.in (w zależności od tygodniowego planu zajęć): aqua aerobic, pilates, jogę, wzmacnianie ud i pośladków, zdrowy kręgosłup, relax fitness&stretching, trening funkcjonalny, cardio, trening siłowy, nordic walking lub trening obwodowy.

Hotel daje także możliwość wypożyczenia profesjonalnego sprzętu Rossignol do narciarstwa śladowego (jednorazowy wynajem w cenie pobytu), oferuje bezpłatne wynajęcie sprzętu do nordic walking w trakcie pobytu oraz korzystanie ze strefy SPA & Wellness. 18-metrowy basen kryty, strefa saun, jaccuzi, strefa relaksu z mini-tężnią, koloroterapią i muzykoterapią pozostaje do dyspozycji! Uczestnicy rodzinnego zimowiska dostają także voucher zniżkowy SPA o wartości 100 zł do wykorzystania w trakcie pobytu na zabiegi w Bonifacio Clarins, Dermapen 4.0 oraz Icoone Laser 2.0.

Start po zdrowie - metamorfoza i skuteczne odchudzanie

Kto jako postanowienie noworoczne wpisał sobie zrzucenie zbędnych kilogramów, ale nie wie, jak ma się za to zabrać, to może ten drugi tydzień ferii wykorzystać na skuteczny i motywujący do dalszej pracy start procesu modelowania sylwetki. Wraz z ekspertami z dziedziny zdrowia, BoniFaCio zaprasza na tygodniowy pakiet z Technogym i Icoone Laser 2, który pomoże nie tylko zrzucić zbędne kilogramy, wysmuklić ciało i zrelaksować duszę, ale przede wszystkim rozpocząć zdrowy styl życia. To pierwszy krok do zmiany – zmiany sylwetki, poczucia pewności siebie i nawyków żywieniowych. Fachowa opieka trenerska, kosmetologiczna i dietetyczna, plus najwyższej jakości sprzęt medyczny Icoone i siłownia pełna sprzętu Technogym to gwarancja, że ten tydzień pozwoli nabrać rozpędu, zmienić nawyki, a i zrzucić pierwsze nadmiarowe kilogramy.

Pakiet obejmuje 6 noclegów w pokoju z widokiem na las oraz codzienną aktywność fizyczną połączoną z odnową biologiczną i regeneracją. Serwowane śniadania, obiady i kolacje są w formie specjalnej diety "Green & Fit”, a zapewniona jest także konsultacja z trenerem medycznym, w celu przygotowania programu treningowego i planu pobytu, z uwzględnieniem odnowy biologicznej w strefie wellness, analizy składu ciała i pomiar obwodów, konsultacja z kosmetologiem, w celu dopasowania zabiegów Icoone i Clarina Beauty.

Później treningi personalne, masaże głębokie powięzi, seanse w łaźni i gamę zabiegów ujędrniających i wyszczuplających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, z wykorzystaniem nowatorskiej technologii laserowej.

Zabiegi z użyciem Icoone Laser II to gwarancja, że już po pierwszej sesji zmniejsza się obwód ciała, gdyż ta metoda natychmiastowo usuwa zastoje limfatyczne, tak częste u osób prowadzących siedzący tryb życia. To nowa metoda stymulacji skóry i przylegających do niej tkanek, która pozwala na precyzyjną pracę na tkance łącznej. Może być wykorzystana do likwidacji cellulitu, zlokalizowanego tłuszczu, luźnej skóry, obrzęków limfatycznych, blizn, zaparć, sztywności mięśni, zapalenia ścięgien oraz wszelkich objawów starzenia się skóry. W pracy fizjoterapeutycznej w Hotelu BoniFaCio wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt medyczny Icoone Laser, a pracę nad sylwetką uzupełnia m.in. relaks w saunie ziołowej infrared.

Przyjemne z pożytecznym, czyli zabiegi odchudzające

Strefa wellness hotelu wyposażona jest w aż 10 foteli terapeutycznych Nire, zapewniających prozdrowotną regenerację ciepłem dalekiej podczerwieni. Cztery z nich dostępne są w saunie ziołowej, a pozostałe w przestrzeni do relaksu z naszą hotelową tężnią solankową.

Łóżka są dość niepozorne, ale ich ergonomiczny kształt sprawia, że utrzymują ciało w pozycji zerowej grawitacji, więc łatwo zalec na tych leżankach na długie minuty… A korzyści z odpoczynku pojawią się szybko, gdyż daleka podczerwień infrared w niezauważalny i przez pierwsze minuty nieodczuwalny sposób zaczyna przenikać na cztery centymetry w głąb ciała. Ciepło rozszerza naczynia krwionośne i poprawia krążenie, przez co przyspiesza metabolizm, wzmaga przemianę materii, czyli wspomaga odchudzanie i wymianę substancji odżywczych. Powoduje to regenerację organizmu oraz pozwala wprowadzić ciało w stan głębokiego relaksu. Pozytywny wpływ podczerwieni na nasz organizm został udokumentowany naukowo. Ma ona szerokie zastosowanie m.in. w medycynie i rehabilitacji.