Śniadania za złotówkę wracają! ORZO z nową-starą promocją śniadaniową

Ciężko wyobrazić sobie lepszy początek roku! Sieć restauracji ORZO ogłosiła głośny powrót legendarnej promocji sprzed lat. Pamiętacie śniadania za złotówkę? Mimo szalejącej inflacji i ciągłego wzrostu cen, tym razem ORZO poszło o grosz dalej. W restauracjach ORZO weekendowe śniadanie kosztować będzie tylko 99 groszy przy zamówieniu dowolnej kawy lub herbaty.

Fot. mat. prasowe

Od zakończenia legendarnej promocji "Śniadanie za złotówkę" nieustannie do dziś otrzymujemy o nią regularnie zapytania! – mówi Dagna Raczkiewicz, Content & PR Manager z ORZO – Dziś z radością informujemy, że od 3 lutego w każdy weekend we wszystkich restauracjach ORZO śniadania można będzie dobrać za jedyne 99 groszy do wybranej kawy lub herbaty.

Co istotne, obecnie ORZO serwuje śniadania jedynie w weekendy. Wyjątkiem jest restauracja w Wilanowie podająca śniadania codziennie.

Warto przypomnieć, że to nie jedyna promocja z jakiej mogą skorzystać Goście ORZO. Od ubiegło roku w restauracjach obowiązuje #Akcja29.99, która obniża ceny najpopularniejszych dań, tygodniowych lunchy i cocktaili. Ponadto foodies odwiedzający restauracje ORZO, mogą wybrać dwa dowolne desery za 29.99 (przez cały tydzień), a także 2 cocktaile w cenie 1 (w poniedziałki i wtorki).

Do wyboru za niecałą złotówkę w ORZO jest ponad 10 śniadań:

Bali Vegan Energy Bowl, czyli wegańska granola ze świeżymi owocami.

Sweet French, czyli doskonały tost francuski z kremowym mascarpone.

Perfect Morning, czyli klasyczne i popularne połączenie kiełbasek chorizo z ekologicznymi jajkami „0”.

Avocado Eggs Bagel, czyli nowojorski bajgiel z awokado i chrupiącym bekonem.

Eggs Benedict, Eggs Benedict Salmon, Eggs Benedict Cotto i Eggs Benedict Avocado, czyli uwielbiane jajka po benedyktyńsku w wersji sauté lub z premium dodatkami.

Breakfast Pizza, czyli neapolitańska pizza śniadaniowa.

Croque Monsieur, czyli grzanka z doskonałym serem Gruyere.

Promocja obowiązuje od 01.02.2024, na razie przez cały luty i marzec. W ORZO w warszawskim Wilanowie śniadania serwowane są przez cały tydzień, a w pozostałych ORZO w soboty i niedziele. Wszędzie od 10 do 12:45.