Inspirowanie, Wspieranie, Rozwijanie – Spotkanie społeczności kobiet medycyny

Fundacja Kobiety Medycyny organizuje drugą edycję Konferencji WomenInMed - Inspirowanie, Wspieranie, Rozwijanie poprzez udział w wydarzeniu dla kobiet z ochrony zdrowia.

Fot. mat. prasowe

Fundacja Kobiety Medycyny z ogromnym entuzjazmem ogłasza nadchodzącą drugą edycję Konferencji WomenInMed, dedykowanej niezwykłym kobietom zaangażowanym w ochronę zdrowia. Wydarzenie odbędzie się 22 marca 2024 roku w Sali Międzynarodowych Targów Poznańskich, kontynuując sukces poprzedniej edycji, która zgromadziła ponad 150 kobiet i stała się kluczową platformą wspierającą rozwój społeczności kobiet w medycynie.

Konferencja WomenInMed to nie tylko wymiana wiedzy medycznej, ale także unikalna okazja do budowania relacji i współpracy między kobietami pracującymi w różnych obszarach ochrony zdrowia. Wydarzenie jest skierowane zarówno do doświadczonych lekarek, jak i tych na początku swojej ścieżki zawodowej. Organizatorki serdecznie zapraszają kobiety wszystkich zawodów w ochronie zdrowia, a tym dyrektorki szpitali, liderki placówek medycznych, przedsiębiorcze prowadzące własne gabinety, farmaceutki, terapeutki, psycholożki, pielęgniarki, położne, studentki kierunków medycznych, tłumaczki medyczne i wiele innych.

W tym roku podczas konferencji poruszone będą 3 obszary tematyczne:

Pierwszy to Dobrostan psychiczny i fizyczny w ochronie zdrowia. W tym module ekspertki i eksperci opowiedzą o istocie odpoczynku, snu, motywacji oraz sile budowania relacji i społeczności.

W drugim module konferencji akcent położony będzie na Moc komunikacji. Uczestniczki dowiedzą się, jak rozwijać zdolności relacyjne i komunikacyjne w zespole, w relacji z pacjentem oraz w kontekście budowania cech liderskich.

Na koniec konferencji prelegentki i prelegenci opowiedzą o Sytuacja kobiet w ochronie zdrowia. Omówione zostaną aspekty prawnych, sytuacja rodzinna i zarobkowa kobiet, a także stan zdrowia medyczek.

Konferencja WomenInMed to miejsce, w którym kobiety pracujące w różnych dziedzinach medycyny tworzą silną sieć wsparcia, integrują się i rozwijają. To główny cel działania Fundacji Kobiety Medycyny, która jest organizatorem wydarzenia. Dlatego też już po raz drugi jest również organizowany konkurs na MedWoman Roku 2023. Podczas wydarzenia odbędzie się gala rozdania nagród w kategoriach Managerki w Sektorze Publicznym, Prywatnym, Naukowczynie oraz Grand Prix za Całokształt Pracy. W tym roku Fundacja otrzymała wiele nominacji i zgłoszeń kandydatek.

Pełna agenda wydarzenia, a także bilety są dostępne na stronie konferencji: www.kobietymedycyny.org/konferencja

Fundacja Kobiety Medycyny serdecznie zaprasza wszystkie kobiety z branży medycznej do udziału w Drugiej Edycji Konferencji WomenInMed, by wspólnie inspirować, wspierać i rozwijać się!