Bezspinkowy festiwal powraca z XI edycją! Kazimiernikejszyn 2024 to nie tylko świetne koncerty

Kazimiernikejszyn – wielogatunkowy festiwal, który od dekady wprowadza uczestników w świat pełen muzyki, natury i przygód, powraca z XI edycją! Od 17 do 21 lipca malownicze Kamieniołomy w Kazimierzu Dolnym ponownie staną się centrum wyjątkowych wydarzeń muzycznych i artystycznych. Na scenie głównej festiwalu wystąpi plejada gwiazd, a Kazimierz Dolny wypełni się wyjątkową atmosferą i licznymi aktywnościami dla każdego.

Powraca Kazimiernikejszyn! Fot. materiały prasowe

Kazimiernikejszyn to unikatowy festiwal muzyczny – mieszanka energetycznych koncertów, jasnej strony mocy, kontaktu z naturą, autorskich przygód, warsztatów rozwojowych i jedynej w swoim rodzaju bezspinkowej atmosfery, która udziela się jeszcze na parę tygodni po wydarzeniu.

Miejsce? Urokliwy Kazimierz Dolny, jedna z najbardziej malowniczych miejscowości w Polsce. Oaza dla artystów, połączenie sielskiej natury, pięknej architektury, bogatej historii i tradycyjnej gościnności.

To idealne idealnym miejsce na połączenie wypoczynku i zabawy na niezapomnianych koncertach. Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję nie tylko cieszyć się muzyką i przygodami, ale także odkrywać uroki tego urokliwego miasteczka, które od lat przyciąga artystów i turystów z całego świata.

Jednak przede wszystkim Kazimiernikejszyn słynie ze swojej wyjątkowej publiczności, gotowej do zabawy, autentycznej i życzliwej. W końcu festiwal jest równie barwny i angażujący jak jego widownia!

Nie przegap XI edycji Kazimiernikejszyn! Wystąpią gwiazdy: Kwiat Jabłoni, Artur Rojek, Vito Bambino...

W tym roku wystąpi plejada gwiazd: Artur Rojek, Bass Astral, Baranovski, Bartek Królik, Bohemian Betyars, Gogol Bordello, Gooral // Paprodziad, Jazz Band Młynarski-Masecki, Kazimierska Orkiestra Dziadowska, Kuba Badach, Kwiat Jabłoni, Łąki Łan, Projekt WOW, Sorry Boys oraz Vito Bambino.

Energetyczne koncerty na Kazimiernikejszyn to nie wszystko! Ten niezwykły letni festiwal pozwala uciec od gonitwy dnia codziennego. Tutaj wskoczysz w równoległą muzyczną rzeczywistość, pochillujesz na półdzikiej plaży i doświadczysz takich przygód, jak Paprowędrówki, joga w parach, Dobry Dzieciak Party, Kanioning, nauka swingu i wiele innych. A oprócz tego czekają cię piękne widoki, grzejące słońce i spotkania z PrzeGośćmi, jak Kasia Miller.

Dodajmy, że Kazimiernikejszyn to festiwal dla całych rodzin. W Strefie Bezscennej dzieci będą mogły uczestniczyć w spektaklach Fabryki Kultury, jak "Księżniczka na ziarnku grochu" czy "Jaś i Małgosia". Dla najmłodszych przygotowano również różnorodne warsztaty i zabawy, dzięki czemu każdy dzień będzie pełen radości i uśmiechu!

Kazimiernikejszyn 2024 to niepowtarzalna okazja, by doświadczyć festiwalu, który łączy energię muzyki z relaksem wśród natury i autentycznymi przeżyciami. Przygotujcie się na niezapomniane chwile, pełne radości, śmiechu i inspiracji. Zarezerwujcie daty w kalendarzu – 17-21 lipca 2024 roku – i dołączcie do festiwalowej społeczności w Kamieniołomach w Kazimierzu Dolnym!

Harmonogram Kazimiernikejszyn 2024

Bez względu na to, czy jesteś stałym bywalcem, czy wybierasz się na Kazimiernikejszyn po raz pierwszy, możesz być pewny, że czeka cię niezapomniane doświadczenie. Przygotuj się na XI edycję Kazimiernikejszyn, która startuje już kilka dni! Sprawdź dokładny harmonogram j i zaplanuj swój czas, aby nie przegapić żadnego z wyjątkowych wydarzeń.

Scena Główna:

Czwartek, 18 lipca

18:00 - otwarcie bram

18:30 - Projekt WOW

19:15 - Kazimierska Orkiestra Dziadowska

20:30 - Baranovski

21:45 - Kwiat Jabłoni

23:00 - Gogol Bordello

Piątek, 19 lipca

18:00 - otwarcie bram

18:30 - Bartek Królik

19:45 - Jazz Band Młynarski-Masecki

21:10 - Sorry Boys

22:25 - Artur Rojek

23:50 - Łąki Łan

Sobota, 20 lipca

18:00 - otwarcie bram

18:30 - Gooral // Paprodziad

19:45 - Bohemian Betyars

21:00 - Kuba Badach

22:25 - Vito Bambino

23:50 - Bass Astral

PrzeGoście:

19 lipca | Strefa Rakieta | Kasia Miller | "Jak być prawdziwym w relacji?"

19 lipca | Strefa Rakieta | Matylda Kozakiewicz | "Czy jesteśmy tak mądrzy jak nam się - z reguły - wydaje?"

20 lipca | Strefa Rakieta | Leszek Frankiewicz | "Dlaczego uratują nas wspólnoty?"

20 lipca | Miasto Świateł | Winicjusz "Wini" Bartków | "Jak nie zarządzać kryzysem wizerunkowym marki"

20 lipca | Strefa Rakieta | Maria Kaczorowska | "Psychopozytywność - a jeśli naprawdę nie ma dobrych i złych emocji? Jak pozwolenie sobie na czucie i myślenie wszystkiego pozwala nam wybierać zachowanie, które prowadzi nas do najpiękniejszej wersji nas samych i pomaga pielęgnować zdrowie psychiczne"

Przygody:

Joga z Gosią Mostowską

Słaba Impreza

Kałamagia

Zbliżenia

Dobry Dzieciak Party

Mała Strefa

Fałszywka

Dżemy Bębniarskie

Strefa Bezscenna:

18 lipca | Rynek | Lukas Janu Music

19 lipca | Rynek | Paprosound

20 lipca | Rynek | Aldaron

Spektakle Fabryki Kultury dla dzieci w Stefie Bezscennej

18 lipca | "Księżniczka na ziarnku grochu"

19 lipca | "Warzywny Show"

20 lipca | "Jaś i Małgosia"

Więcej informacji o tegorocznej edycji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia. Festiwalowe karnety oraz bilety jednodniowe na Kazimiernikejszyn 2024 są dostępne w sprzedaży na TicketClub Polska.