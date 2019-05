Zdjęcie z 20 maja 1910 roku przedstawiające dziewięciu monarchów. • https://rarehistoricalphotos.com/nine-kings-one-photo/

6 maja 1910 roku zmarł Edward VII Koburg - król Wielkiej Brytanii, syn królowej Wiktorii. Dwa tygodnie później, z okazji pogrzebu w Londynie, sporządzone zostało niezwykłe zdjęcie. Jest to prawdopodobnie jedyna na świecie fotografia, na której mamy aż dziewięciu czynnych monarchów. To zdjęcie wyjątkowe także z innych powodów.Stoją, od lewej: król Norwegii Haakon VII, car Bułgarii Ferdynand I Koburg, król Portugalii Manuel II, cesarz Niemiec i król Prus Wilhelm II Hohenzollern, król Grecji Jerzy I z dynastii Glücksburgów oraz król Belgów Albert I Koburg. Siedzą od lewej: król Hiszpanii Alfons XIII Burbon, król Zjednoczonego Królestwa Jerzy V (w 1917 r. zmienił nazwisko z Koburg na Windsor) oraz król Danii Fryderyk VIII.Powyższe zdjęcie królów to też zdjęcie paradoksów. Przedstawia nie tylko wielkich władców ówczesnego świata. W dużej mierze to też zdjęcie rodzinne. Król Danii Fryderyk VIII był ojcem króla Norwegii Haakona VII. Niemiecki monarcha Wilhelm II był kuzynem króla Wielkiej Brytanii Jerzego V i królowej Norwegii Maud, żony Haakona VII, a zarazem siostry Jerzego V. Haakon VII i Jerzy V byli więc szwagrami. Jerzy V był wnukiem królowej Wiktorii Hanowerskiej i księcia Alberta z Saksonii-Coburga-Gothy, a także kuzynem Wilhelma II oraz cara Rosji Mikołaja II (nie ma go na zdjęciu). Matka Jerzego V i królowej Maud Aleksandra była siostrą króla Danii Fryderyka VIII, księżniczką duńską. Oznacza to, że król Danii był wujem dla Jerzego V.Było to ostatnie takie spotkanie monarchów przed wybuchem I wojny światowej. Oni wszyscy, na tym zdjęciu w pozornej zgodzie, wiedzieli już, że ich świat stoi na krawędzi wielkiej wojny. Wiedzieli też, że będzie to wojna między nimi i reprezentowanymi przez nich państwami. Cesarstwo Niemieckie pozostawało związane tajnym układem obronnym nazwanym Trójprzymierzem z Austro-Węgrami i Włochami. Po odejściu w 1915 r. Włoch termin „Trójprzymierze” oznaczał również Niemcy, Austro-Węgry oraz Turcję, a następnie sprzymierzoną z nimi Bułgarię. W odpowiedzi na utworzenie Trójprzymierza, zawiązane zostało Trójporozumienie pomiędzy Wielką Brytanią, Francją oraz Rosją, do których dołączyły kolejne państwa, wśród nich Belgia, Portugalia i Serbia, a nawet Japonia i USA (od 1917 r.). Tak oto, w ciągu pięciu lat od wykonania tego zdjęcia, Wielka Brytania i Belgia znalazły się w stanie wojny z Niemcami i Bułgarią. Czterej władcy ze zdjęcia stanęli przeciw sobie.Nie wszyscy z monarchów ze zdjęcia doczekali wojny. Król Danii Fryderyk VIII zmarł w 1912 roku. Rok później zamordowany został w Salonikach król Grecji Jerzy I. Zaledwie pół roku po zrobieniu zdjęcia musiał abdykować i uciekać z kraju król Portugalii Manuel II, zwany Patriotą. Resztę swego życia spędził na wygnaniu w Wielkiej Brytanii. Dwóch władców zmiotła z tronu zawierucha wojenna. W październiku 1918 roku, po klęsce wojsk bułgarskich z siłami francuskimi i serbskimi, car Bułgarii Ferdynand został zmuszony do ustąpienia na rzecz swego syna Borysa i opuszczenia kraju. Kilka tygodni później Wilhelm II także musiał abdykować w wyniku tzw. rewolucji listopadowej. Historia przypisała mu rolę ostatniego cesarza Niemiec i króla Prus. W ten sposób okazało się, że czterech bohaterów tego zdjęcia zostało zmuszonych do ustąpienia, jeden został zamordowany, a tylko czterech przerwało I wojnę światową na swoich tronach: Haakon VII (zmarł w 1957 r.), Albert I (zmarł w 1934 r.), Alfons XIII (zmuszony do ustąpienia w 1931 r., zmarł 10 lat później) i Jerzy V (zmarł w 1936 r.). Tylko pięć z dziewięciu reprezentowanych na zdjęciu monarchii istnieje do dziś.Między władcami ówczesnego świata zgoda jest pozorna. Napięcie między nimi będzie tylko narastać, by w 1914 roku wybuchnąć wraz z zabójstwem następcy tronu Austro-Węgier arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony Zofii w Sarajewie. Po tym wydarzeniu nic już nie było takie samo. Wybuchła wojna światowa, na arenach której zderzyły się XIX-wieczna taktyka z XX-wieczną techniką. Powstała mieszanka, jak się okazało, zabójcza w skutkach. Na skutek tego największego od czasów Napoleona konfliktu, który został później nazwany Wielką Wojną lub I wojną światową, zginęło ponad 14 milionów ludzi. Po czterech latach krwawych zmagań wojna zakończyła się klęską państw centralnych, utworzeniem nowych państw narodowych w Europie Środkowej i Południowej (wśród nich niepodległej Polski), była też jedną z przyczyn wybuchu rewolucji proletariatu robotniczego i chłopskiego w Rosji oraz utworzenia w 1922 roku Związku Radzieckiego. W dłuższej perspektywie okazało się, że Wielka Wojna nie rozwiązała wszystkich problemów, a jej skutki stały się praprzyczyną wybuchu zaledwie 20 lat później znacznie bardziej krwawej i doniosłej w skutkach II wojny światowej.Zdjęcie królów nie jest zdjęciem spokojnych panów. To obraz, który uświadamia, jak bardzo na wybuchu i przebiegu konfliktów ważą ego i ambicje politycznych decydentów. Jak nonsensowne okazały się być przerośnięte ambicje tamtych władców, z których wielu nie dostrzegało i nie rozumiało zachodzących wokół nich przemian politycznych, gospodarczych, społecznych i technologicznych. Jak tragiczne musiały być wówczas skutki tej krótkowzroczności. A także, jak ważne jest to, by nie powtarzać błędów z przeszłości, gdy myślenia o perspektywach nie brało się na poważnie sądząc, że przecież jakoś to będzie.