ochani, W najbliższą niedzielę wybory europejskie. Wybierzemy naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, pokażemy też jakiej Europy i jakiej Polski chcemy. Sprawa jest ważna, a dla wyniku ważny będzie każdy głos.W tym TWÓJ głos. Mamy wybór, a więc wybierajmy. Pokażmy, że po prostu nam zależy na przyszłości. Głosujmy i pomóżmy głosować innym. Kogoś trzeba przekonać do udziału w wyborach, komuś innemu trzeba pomóc dotrzeć do lokalu wyborczego. Niech to będzie nasza Orkiestra Wyborczej Pomocy. A więc # jedenplusjeden. Głosuj Ty i spraw, żeby głosował ktoś jeszcze. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia w lokalu wyborczym.Tomasz Lis