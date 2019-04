Gender nauczyłam się od PiS. I to nie Prima Aprilis

K

to wprowadził zasady gender do polskiej polityki i zapisał je w strategicznych dokumentach państwowych? Uwaga: nie kto inny, a rząd PiS kierowany przez Jarosława Kaczyńskiego! Dokładnie w 2007 roku, w Strategicznych Ramach Odniesienia Programu Kapitał Ludzki. Dziś politycy PiS z Kaczyńskim na czele cierpią jednak na przedwyborczą amnezję.Mówi się, że PiS sam wznieca pożary, które następnie gasi w świetle kamer. Nie inaczej jest z polityką gender. Dziś politycy tej partii krzyczą głośno, że w Polsce nie ma miejsca na taką ideologię. Tyle że sami ją do Polski wpuścili." Zasada gender mainstreaming będzie wdrażana na każdym etapie realizacji (..)" - czytamy na stronie 106 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, dokumentu sygnowanego i podpisanego przez rząd PiS w maju 2007 roku. Na czele rady ministrów stał wówczas Jarosław Kaczyński.Czy jest coś złego w tym, że rząd w 2007 r. przyjął taki dokument? Oczywiście nie. Tyle że PiS nie powinno straszyć Polaków ideologią gender, skoro samo jest jej polskim promotorem. Po raz kolejny widać jasno niewiarygodność Kaczyńskiego i jego ludzi oraz ich brak poczucia odpowiedzialności za Polskę.Politycy PiS na forach internetowych próbują wyszydzać politycznych przeciwników wiążąc ich na siłę z polityką gender. Odpowiadam więc: przecież tej ideologii wszyscy uczyliśmy się od was!Miejcie odwagę przyznać się do decyzji, które sami podejmowaliście, do dokumentów, jakie sami podpisaliście.Nie zasłaniajcie się przedwyborczą amnezją :-)