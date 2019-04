Siódmy sezon Targu Śniadaniowego

Targ Śniadaniowy Mokotów • Targ Śniadaniowy

ęskniliście w mroczne, zimowe miesiące za spotkaniami z przyjaciółmi przy śniadaniowych stołach? Może jedna jaskółka nie czyni wiosny, ale Targ Śniadaniowy napewno! W najbliższą niedzielę rusza jego siódmy sezon.

W niedzielę 14 kwietnia, jako pierwszy startuje Mokotów. Na skwerze AK Granat rozstawią się wystawcy ze świetnym jedzenie., staną stoły, przy których będzie można usiąść ze znajomymi, albo poznać nowych :). Na kocyki pewnie jeszcze zbyt chłodno, za to będzie można skorzystać z atrakcji przygotowanych wspólnie przez gospodarzy Targu i warszawskiego Ratusza. Zarząd Zieleni Miejskiej - Zieleń Warszawska zaprasza na warsztaty z kompostowania z Julią Wizowską, autorką bloga NaNowoSmieci oraz do akcji „Zielone okna” w ramach której dowiecie się jak uprawiać zioła. MPWiK, czyli Warszawska Kranówka będzie częstować wodą. Śniadanie w stylu zero waste przygotujecie wspólnie z Sylwia Walendowska Majcher i Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Andrzej Olszewski Latem będą czekały na Was weekendy tematyczne. W tym roku wraz z grupą licznych partnerów i z placówkami dyplomatycznymi organizatorzy zaplanowali weekendy tematyczne związane z Meksykiem, Brazylią, Indiami, Japonią, Chile a także Święto Polskiej Borówki i piknik ekologiczny. Targ Śniadaniowy w tym roku pojawi się również przy okazji wydarzeń okolicznościowych takich jak choćby Święto Saskiej Kępy, organizując specjalne strefy targowe i gastronomiczne podczas imprezy. W planach Targu na nadchodzący sezon znalazły się także potańcówki, degustacje i warsztaty winiarskie. Zupełną nowością będzie realizacja projektu Vintage Sunday, który pojawi się jako cykliczne uzupełnienie oferty weekendowych spotkań. Planowane lokalizacje tegorocznych działań to Żoliborz, Mokotów, Powiśle i Białołęka. W przygotowaniach jest jeszcze coś ekstra, ale na razie niech to pozostanie tajemnicą ☺W nadchodzącym sezonie Targ Śniadaniowy dołącza do projektów proekologicznych zaangażowanych w eliminację plastiku.Od lat na Targu funkcjonowały papierowe torby, niemniej po zeszłorocznym wprowadzeniu ograniczeń wyzwaniem tego sezonu będzie całkowita eliminacja plastikowych naczyń jednorazowych, oraz maksymalne ograniczenie opakowań i toreb plastikowych na zakupy.Dodatkowo od pierwszego targu platforma wydarzeń będzie miejscem edukacji związanej z selektywną zbiórką odpadów. Przy współpracy z Miastem st. Warszawa oraz MPO przygotowano odpowiednie pojemniki do segregacji (kolory, opisy), jak również szereg działań edukacyjnych. Personel targowy został przeszkolony w zakresie zbiórki odpadów i przez cały sezon będziemy starali się pomagać zrozumieć wszelkie niuanse związane z#zerowaste #segreguje #niemarnuje #foodsharing





Inauguracja sezonu 2019 na Targu Śniadaniowym – Mokotów,

skwer AK GRANAT, 14 kwietnia, godziny 10.00 – 17.00