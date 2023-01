N

Nie jest tajemnicą, że zioła mają niezwykłą moc – także w przywracaniu piękna. A gdy tradycyjne ziołolecznictwo spotyka się ze współczesną wiedzą i osiągnięciami kosmetologii, powstają produkty przywracające włosom zdrowie, blask i piękny wygląd. Barwa Cosmetics zerwała z polskich łąk i pól te najlepsze dla naszych włosów i w swoich laboratoriach stworzyła linię Five Herbs.

Materiały prasowe / Barwa Cosmetics

Ziołolecznictwo w Polsce pojawiło i rozwinęło się w okresie średniowiecza. Przybywający do Polski zakonnicy przywieźli ze sobą wiele roślin, a także wiedzę, jak z nich korzystać. Mnisi uprawiali zioła w przyklasztornych zielnikach, suszyli je, a także przerabiali na specyfiki pomagające w leczeniu różnych dolegliwości. Wraz z rozwojem tej dziedziny zaczęto też stosować rodzime zioła w ludowych recepturach dla pięknych włosów i skóry. Marka Barwa Cosmetics sięgnęła po te najlepsze dla naszych włosów, czyli:

POKRZYWĘ, która sprawia, że włosy stają się mocniejsze, poprawia się ich kondycja i wygląd. Pokrzywa przyspiesza wzrost włosów, zapobiega ich łamliwości i rozdwajaniu się. Wpływa także na regulację pracy gruczołów łojowych skóry głowy, minimalizując problem przetłuszczania się włosów.

SKRZYP POLNY jest bogatym źródłem krzemu. Składnik ten sprawia, że włosy stają się mocniejsze i lśniące. Stosowanie produktów ze skrzypem pomaga zregenerować zniszczone włosy, wzmocnić je, a także zapobiega ich wypadaniu i osłabieniu. Ponadto nadaje im miękkość oraz ułatwia rozczesywanie.

RUMIANEK - zawiera witaminy i minerały, które wspomagają wzrost zdrowych włosów i pielęgnację skóry głowy. Pomaga też ukoić stany zapalne, a także odżywia pasma i skórę głowy, co zapobiega ich nadmiernej suchości i łamliwości końcówek. Dzięki temu włosy stają się mocniejsze, zdrowsze i są mniej podatne na rozdwajanie.

SZAŁWIĘ - zapobiegającą wypadaniu włosów, ale także odmładzającą i wzmacniającą cebulki włosowe. Stosowanie szałwii poprawia krążenie krwi w skórze głowy, zwiększając dostarczanie składników odżywczych do mieszków włosowych.

CZYSTEK - poprawia sprężystość i uzupełnia ubytki w ich łodygach, przez co stają się delikatne i lśniące. Chroni też skórę głowy i włosy przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Five Herbs to seria naturalnie bogatych w zioła i innowacyjne składniki aktywne produktów do pielęgnacji włosów. Ich delikatne formuły, pozbawione mocnych detergentów, czy składników drażniących, są wypełnione po brzegi najskuteczniejszymi tradycyjnymi i najnowocześniejszymi substancjami. Do produkcji kosmetyków, marka użyła wyłącznie krystalicznie czystej wody z własnej stacji uzdatniającej! W każdym produkcie z linii Barwa Five Herbs znajdziemy też:

NIACYNAMID - zwiększa sprężystość włosów, nadaje im połysk.

CERAMIDY - uszczelniają rogowe płytki włosa, tzn. wypełniają przestrzenie pomiędzy komórkami osłonki włosa. Ze względu na właściwości hydrofilowe zapewniają odpowiednie nawilżenie włosów.