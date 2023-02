Właśnie po to jeździ się do spa. Te zabiegi działają jak złoto, ale jest warunek

Jak rozumieć zdanie "jechać do SPA"? To znaczy trafić do miejsca, w którym cała oferta wypoczynkowa podporządkowana jest filozofii poprawy własnego zdrowia, samopoczucia czy wyglądu. Tam, gdzie celem pobytu są zabiegi pielęgnacji twarzy i ciała, a zakwaterowanie, jedzenie i inne rozrywki stanowią jedynie dopełnienie proponowanych usług. Ta idea przyświeca m.in. Hotelom SPA Dr Irena Eris.

Pod szyldem Dr Irena Eris swoje drzwi przed poszukiwaczami zabiegów pielęgnacyjnych otwierają w Polsce trzy Hotele SPA: Krynica-Zdrój, Polanica Zdrój i Wzgórza Dylewskie. W każdym z nich najważniejsze miejsce stanowi Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris Materiały prasowe / Dr Irena Eris

Pod szyldem największej polskiej marki kosmetycznej swoje drzwi przed poszukiwaczami zabiegów pielęgnacyjnych otwierają w Polsce Hotele SPA Dr Irena Eris: Krynica Zdrój, Polanica Zdrój i Wzgórza Dylewskie. Najmłodszym z nich jest luksusowy pięciogwiazdkowy hotel położony w pobliżu Parku Zdrojowego polanickiego kurortu. A w każdym z nich najważniejsze miejsce to Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris.

Troska o wystrój, rozbudowane wyposażenie, holistyczne spojrzenie na zdrowie, indywidualne podejście do gościa, a przede wszystkim bogata oferta zabiegów wykorzystujących trendy nowoczesnej kosmetologii oraz masaży w połączeniu z aromaterapią. Tak można w skrócie opisać Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris, które funkcjonują również poza Hotelami SPA w 11 największych polskich miastach.

W Hotelach SPA usytuowanych w leśnej otulinie są one jak świątynia piękna, do której wchodzi się, aby doświadczyć profesjonalnej pielęgnacji w komfortowych warunkach. Goście mogą skorzystać z szeregu innowacyjnych zabiegów na twarz i ciało. Mają ona na celu zaradzenie problemom cery dotyczącym np. jej nawilżenia czy natłuszczenia, a także aktywowanie procesów hamujących starzenie się skóry.

– Często się zdarza, że mamy zupełnie inne wyobrażenie o naszej skórze, niż jest to w rzeczywistości – mówi Jolanta Ściebura, kierowniczka Kosmetycznego Instytutu w Hotelu SPA Dr Irena Eris Polanica Zdrój. – Dlatego, mając dostęp do renomowanej placówki i miejsca, które dysponuje odpowiednim sprzętem, warto skorzystać z doświadczenia specjalistów – dodaje ekspertka.

Zabiegi pielęgnacyjne w Hotelach SPA przynoszą imponujące rezultaty, przy czym możliwe są one do osiągnięcia tylko poprzez wizytę w Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris. Wynika to z tego, że wykonuje się je specjalną profesjonalną serią kosmetyków przeznaczoną wyłącznie do gabinetów. Oznacza to, że nie można tych konkretnych preparatów kupić w sklepie, zabrać ze sobą do domu i używać samodzielnie.

Za skuteczność ekskluzywnych kosmetyków stosowanych w hotelowych gabinetach Dr Irena Eris ręczy założone i prowadzone przez markę Centrum Naukowo-Badawcze. Dodajmy do tego, że wszystkie zabiegi odmładzające dostępne dla gości Hotelów SPA wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologiczne i rozwiązania patentowe, którymi zajmująca się od lat pięknem firma może się poszczycić.

Nowością w ofercie pielęgnacyjnej Dr Irena Eris jest Perfect Creation. Ten przeznaczony do twarzy zabieg polega na aktywnej terapii wygładzająco-naprawczej. Oparto go na opatentowanych składnikach anti-aging takich jak selektywny peptyd matrycowy-11 (SH) i innowacyjny NgnOxy Activator. Wszystkie one zapewniają kompleksową odnowę twarzy poprzez redukcję widoczności objawów starzenia się jej skóry.

Podczas tego najnowszego zabiegu przeprowadzająca go specjalistka wykonuje również autorski masaż twarzy z wykorzystaniem masażerów Dr Irena Eris V- Contour Up. Ma on na celu wymodelowanie skóry, której chce się przywrócić młody i świeży wygląd. Goście mogą kupić na miejscu dopełniający domową pielęgnację zestaw kosmetyków Perfect Creation z serii Dr Irena Eris Prosystem Home Care.

Wśród innych zabiegów na twarz są m.in. nawadniający Aqua Ideline czy głęboko regenerujący aromatyczny Design of Nature. Poza tym na gości czekają zabiegi pielęgnacyjne na ciało o działaniu, nawilżającym, wygłądzającym i odmładzającym, a także zabiegi z użyciem nowoczesnej technologii (Hi-Tech). W przypadku masaży do wyboru są klasyczne (głęboka regeneracja, gorące kamienie), masaże gorącą świecą (Aroma Candle Sense) oraz masaże egzotyczne (ajurwedyjskie, balijskie i tajskie).

By efekty były jak najlepsze i można było kompleksowo zadbać o urodę, zdrowie i wewnętrzną równowagę, potrzebne jest indywidualne podejście do potrzeb gości. Dlatego każda wizyta w Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris rozpoczyna się od wywiadu kosmetycznego i aparaturowego badania skóry. Na podstawie wyników kosmetyczka dobiera zabieg do problemu i wieku biologicznego skóry.

– Nasi wysoko wykwalifikowani kosmetolodzy, specjalizujący się w zabiegach pielęgnacyjnych, zapewniają profesjonalną konsultację i porady w oparciu o szeroki zakres wiedzy i wieloletnie doświadczenie. Wizytę rozpoczynają od przeprowadzenia szczegółowej analizy skóry i wywiadu kosmetycznego oraz ustalenia, czy nie występują przeciwwskazania do zabiegu. Dzięki takiej wiedzy mogą określić kondycję skóry, jej wiek biologiczny i występujące problemy, a także dobrać zabieg najodpowiedniejszy dla danej skóry i co równie ważne, do oczekiwań klienta – wyjaśnia Jolanta Ściebura.

– Dzięki temu każda osoba może czuć się u nas bezpiecznie oraz może doświadczyć kompleksowej obsługi w najwyższym standardzie. A pobyt w takim miejscu, jak Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris gwarantuje wspaniałe efekty pozabiegowe połączone z głębokim relaksem – podsumowuje kierowniczka placówki w Polanicy-Zdroju.