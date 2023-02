Taka informacja potrafi całkowicie odmienić nasz świat. Jak żyć z chorobą przewlekłą?

Beata Pieniążek-Osińska

I nformacja o chorobie potrafi całkowicie odmienić życie człowieka, ale to nauka życia z chorobą weryfikuje to, jak wielu aspektów tak naprawdę dotyka. Coraz więcej chorób dzięki postępowi medycyny staje się przewlekłych, ale z chorobą trzeba nauczyć się żyć. To nie takie proste, dlatego warto skorzystać z doświadczenia innych pacjentów, ale też specjalistów, którzy podpowiedzą, jak chorować po ludzku.