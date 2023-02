Co setny Polak rodzi się z taką dziurką nad uchem. Co to takiego?

Beata Pieniążek-Osińska

C o setny z nas rodzi się z małą dziurką tuż koło ucha. Prawie niewidoczna anomalia zwykle nie sprawia kłopotów. Jednak niekiedy ten nadliczbowy otwór może wymagać interwencji lekarza. Co to takiego?