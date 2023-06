Jak dbać o zęby, aby były jak najdłużej zdrowe? Oto jak zachować piękny uśmiech

Piękny uśmiech chce mieć każdy. Przestrzegając kilku prostych zasad, możesz się nim cieszyć. Jak dbać o zęby, żeby uniknąć problemów z próchnicą i chorobami dziąseł? Wystarczy odpowiednia higiena jamy ustnej, regularne wizyty u dentysty oraz zbilansowana dieta. Pomoże też dobra szczoteczka, a zęby będą tak czyste i zdrowe, jak nigdy przedtem

Higiena jamy ustnej to przede wszystkim regularne i prawidłowe szczotkowanie zębów dobrze dobraną szczoteczką. East News

Regularnie odwiedzaj stomatologa

Systematycznie odwiedzaj gabinet stomatologiczny. Takie kontrolne przeglądy to niezbędny element higieny jamy ustnej. Dzięki temu stomatolog wykryje ewentualne zmiany próchnicze, odpowiednio się nimi zajmie i zatrzyma ich rozwój na wczesnym etapie. Oczyści też zęby z osadów i kamienia.

Regularnie, czyli jak często chodzić do dentysty?

Osoby dorosłe powinny odwiedzać dentystę raz na pół roku. W przypadku dzieci oraz dorosłych ze zwiększoną aktywnością próchnicy takie wizyty będą wskazane nawet raz na trzy miesiące.

Jedz zdrowo dla twoich zębów

Często słyszysz, że jesteś tym, co jesz? To, czym się odżywiasz, wpływa na cały organizm. Dieta ma więc znaczenie także dla twoich zębów. Dlatego tak istotne jest dostarczanie z jedzeniem odpowiedniej ilości mikro- i makroelementów.

Na co zwracać uwagę w codziennym jadłospisie, aby zapewnić sobie piękny uśmiech?

Na mocne zęby najlepsze będą wapń, fosfor i witamina D. Bogate w wapń są przetwory mleczne np. jogurt, kefir czy twaróg. Wapń znajdziesz też w produktach roślinnych takich jak migdały, fasola, szpinak, rukola, szczypiorek oraz nasiona (chia, karob, sezam).

Z kolei fosfor znajduje się w orzechach, żółtych serach, wątróbce, otrębach pszennych oraz soi.

Wapń i fosfor powinny być dostarczane do organizmu razem z witaminą D, ponieważ umożliwia ona ich wchłanianie oraz reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową. Wpływa też prawidłową mineralizację szkliwa. Witaminę D znajdziesz w jajkach, maśle, tranie i tłustych rybach (halibut, łosoś, makrela, tuńczyk).

Oprócz tego, dla stanu zębów ważne są też inne witaminy. Na talerzu nie może zabraknąć produktów bogatych w witaminę C, takich jak pietruszka, truskawki, owoce dzikiej róży czy czerwona papryka. Z kolei witaminę A, która pomaga eliminować bakterie i działa przeciwpróchniczo, możesz dostarczać w diecie, jedząc marchew, wątróbkę, szpinak, żółty ser, ryby i jajka.

Dla zębów równie istotne jest też to, czego unikać w naszej diecie. Zdecydowanie zrezygnuj ze słodyczy, ale też tych produktów, które oblepiają zęby na długi czas. Niewskazane są więc chipsy, cukierki, czekolada czy suszone owoce, bo narażają zęby na działanie kwasów oraz cukrów, a ryzyko próchnicy rośnie.

Cukier obniża poziom pH w jamie ustnej, a tym samym może przyczynić się do demineralizacji szkliwa.

Higiena jamy ustnej - czyli co to takiego?

Zdrowy i piękny uśmiech w największej mierze zależy jednak od higieny jamy ustnej, czyli gównie tego, jak oczyszczasz zęby każdego dnia.

Dentyści zalecają szczotkowanie zębów po każdym posiłku przez minimum 2 minuty (przy użyciu szczoteczki elektrycznej, sonicznej, jak i manualnej). Zwróć więc uwagę, czy szczotkujesz zęby przez odpowiedni czas. Pamiętaj też o tym, że aby zlikwidować ryzyko próchnicy, dokładnie wyczyścić trzeba wszystkie zęby z każdej dostępnej strony.

Nie zapominaj też o regularnej wymianie szczoteczki lub końcówki w przypadku elektrycznej szczoteczki, bo mycie zębów nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeżeli szczoteczka będzie zużyta, a jej włókna odkształcone.

Jak często wymieniać szczoteczkę do zębów? Najlepiej wymieniać szczoteczkę co trzy miesiące oraz po każdej chorobie w jamie ustnej.

Dobra szczoteczka to inwestycja w zdrowe zęby

Dobór szczoteczki zależy od indywidualnych preferencji, ale też potrzeb. Niektórzy wolą tradycyjne szczoteczki manualne, ale na rynku jest coraz większy wybór szczoteczek elektrycznych oraz sonicznych, dzięki którym łatwiej dbać o prawidłową higienę jamy ustnej.

Wydaje ci się, że szczotkowanie zębów to nic trudnego i dobrze to robisz. Zaawansowane technologie i czujniki, np. w szczoteczce sonicznej Oclean X ProDigital pomogą zweryfikować to, czy doczyszczasz wszystkie powierzchnie. Podpowiedzą też od razu, co i jak możesz robić lepiej, które strefy doszczotkować, aby zęby były naprawdę czyste.

Mycie zębów pod kontrolą

Szczoteczka soniczna Oclean X Pro Digital to pierwsza na świecie szczoteczka soniczna z inteligentnym wyświetlaczem, która w czasie rzeczywistym skanuje twoją jamę ustną podczas mycia zębów. Analizuje twój sposób szczotkowania, a na ekranie wskazuje pominięte obszary i proponuje, aby je doczyścić. Wystarczy jedno kliknięcie, a dowiesz się, gdzie ze szczoteczką nie dotarłeś lub szczotkowałeś zbyt krótko lub niedokładnie.

Jest to możliwe dzięki 6-osiowemu czujnikowi żyroskopowemu, który dzieli jamę ustną na 8 stref, ale także analizuje czas mycia i siłę nacisku podczas szczotkowania. Natychmiastowa analiza efektów czyszczenia zębów na wyświetlaczu pozwoli na zero pominiętych miejsc.

Szczoteczka ta osiąga, aż 84 tys. ruchów na minutę, dlatego posiada dwa razy większą moc czyszczenia. Jednocześnie jest delikatna dla zębów i dziąseł - zapewnia 5 razy większy komfort podczas szczotkowania w porównaniu ze zwykłym silnikiem sonicznym. Jest też cicha i wodoszczelna, aby mycie zębów było przyjemne. Na jednym ładowaniu pracuje nawet miesiąc.

Zęby czyste jak nigdy przedtem

W kontroli prawidłowego mycia zębów pomoże też program szczotkowania (poranny, wieczorny i personalny), który w szczoteczce sonicznej Oclean X Pro Digital można ustawić w intuicyjny sposób.

Praktyczny timer, który odmierza czas szczotkowania, pozwoli z kolei kształtować nawyk prawidłowego szczotkowania i mieć pewność, że myjesz zęby przez zalecane minimum 2 minuty.

Nie bez znaczenia dla niektórych jest też elegancki design w kolorze złotym lub srebrnym, który zachęca do sięgania regularnie po taką szczoteczkę.

Dobrze dobrana pasta

Odpowiednio dobrana pasta do zębów w zależności od problemów, jakie pojawiają się w twojej jamie ustnej, wraz z dobrą szczoteczką stworzą idealny duet, który pozwoli ci uniknąć próchnicy, ale też zniwelować inne problemy pojawiające się w jamie ustnej, jak np. parodontoza.

Poproś dentystę, aby pomógł ci wybrać pastę, która nie tylko dobrze czyści zęby, ale pomoże też np. w zależności od potrzeb, np. zmineralizować szkliwo, wybielić powierzchnię zębów czy zapobiec krwawieniom dziąseł.

Dodatkowi pomocnicy

Wyczyścić zęby pomogą też nici dentystyczne oraz irygator wodny.

Oprócz szczotkowania dentyści zalecają też nitkowanie, bo nie do każdej powierzchni można dotrzeć szczoteczką. Chodzi o tzw. przestrzenie międzyzębowe, które wyczyścisz za pomocą nici dentystycznej lub irygatora. Irygator wyrzucając ciecz pod ciśnieniem, doskonale poradzi sobie z zalegającymi resztkami pokarmu i osadami.

Warto też używać płynu do płukania jamy ustnej, bo pomaga on zlikwidować osad nazębny, a jednocześnie odświeża oddech.

Radość ze zdrowych zębów

Pielęgnacja zębów nie wymaga dużego wysiłku, ale trzeba wiedzieć, jak robić to dobrze lub skorzystać ze szczoteczki, dzięki której zęby będą tak czyste jak nigdy wcześniej. Systematyczne dbanie o higienę jamy ustnej, to nie tylko piękny uśmiech, ale również mocne uzębienie.

Oprócz satysfakcji z pięknego uśmiechu, szczoteczka do zębów taka, jak Oclean X Pro Digital, może cię dodatkowo motywować i pomóc czerpać radość z codziennego rytuału mycia zębów, a tym samym utrwalać zdrowe nawyki.

Wszystko dzięki systemowi interaktywnych nagród złożonemu z poziomów i rang, przyznawanych na podstawie jakości i przebiegu szczotkowania.

Szczoteczkę soniczną Oclean X Pro Digital kupisz w wybranych sklepach stacjonarnych i online oraz na stronie oclean.pl