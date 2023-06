Lęk towarzyszy każdej chorobie, a wynika to często z braku wiedzy. W przypadku raka piersi eksperci stawiają sprawę jasno: to nie wyrok, to choroba jak każda inna. Można wyjechać na wakacje, napić się lampki wina, pracować. Rak piersi może też stać się początkiem dobrych zmian w naszym życiu. Eksperci w prostych słowach dają odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się u pacjentek tuż po diagnozie i na różnych etapach choroby. A to wszystko do obejrzenia w zaciszu własnego domu.

Codziennie ok. 50 kobiet w Polsce słyszy diagnozę: rak piersi. Phanie/East News

W Polsce każdego roku diagnozę: "rak piersi" słyszy ok. 20 tys. kobiet. W zderzeniu z chorobą u każdej z nich pojawia się ogromna ilość pytań dotyczących procesu leczenia, rehabilitacji, ale też tego, jak z tą chorobą żyć na co dzień.

Nie zawsze mają odwagę, by zadać te pytania lekarzowi, nie zawsze jest w gabinecie lekarskim czas i przestrzeń na taką rozmowę, nie zawsze szukając odpowiedzi, znajdują szybko rzetelne i jasne informacje.

Brak informacji i odpowiedzi na te pytania mogą pogłębiać lęk, który towarzyszy każdej chorobie. Stąd pomysł, aby zebrać w jednym miejscu wszystkie informacje, które najczęściej są poszukiwane przez pacjentki z rakiem piersi, ale także te nieoczywiste tematy, czasem trudne, a czasem wstydliwe.

10 na 10

Właśnie ruszył kanał informacyjno-edukacyjny "Prosto o raku piersi" stworzony z myślą o kobietach, które zachorowały na ten nowotwór, ale także o ich bliskich, którzy poszukują eksperckich opinii - informacji i wsparcia na każdym etapie choroby.

To 10 odcinków i 10 rozmów z ekspertami różnych dziedzin - ciekawi goście, przystępne rozmowy, oczywiste i nieoczywiste tematy od pierwszej wizyty u onkologa, formalności szpitalnych, praw pacjenta, wsparcia psychicznego po seks i intymność w chorobie.

Jak zaplanować życie rodzinne i zawodowe w chorobie? Jak nie zgubić się w szpitalnej rzeczywistości? Jak rozmawiać o chorobie i towarzyszących jej emocjach? Jak prosić o pomoc? Jak radzić sobie z intymnością? - to właśnie na m.in. takie pytania w przytulnej i domowej atmosferze odpowiadają eksperci w rozmowach z Anną Hencką-Zyser z Fundacji Spa for Cancer.

Pytania dotyczą wielu różnych dziedzin, dlatego też prosto o raku piersi opowiadają nie tylko onkolodzy, ale różni specjaliści, w tym z zakresu psychologii czy seksuologii.

– Pacjentki z rakiem piersi szukają odpowiedzi na wiele pytań, m.in. o to, jak się leczyć, co jest dla nich dobre, o czym powinny wiedzieć, jak wygląda proces przyjmowania chemioterapii i radioterapii, jak radzić sobie emocjonalnie z lękiem i strachem, który towarzyszy diagnozie, i jak się poruszać po tych wszystkich procedurach medycznych, żeby leczenie było efektywne i jak najmniej stresujące – mówi Anna Hencka-Zyser.

To nie wyrok

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld (Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej NIO-PIB w Warszawie) podkreśla, że w leczeniu raka piersi w ostatnich latach bardzo wiele się zmieniło i dziś nie jest to choroba śmiertelna, a przewlekła jak wiele innych.

– Wciąż mamy przykłady pacjentek, które wpadają w panikę, a ta choroba u znakomitej większości kobiet, jest chorobą absolutnie wyleczalną. Także z zaawansowanym rakiem piersi kobiety żyją dziś długo – tłumaczy ekspertka. Dodaje, że "trzeba ją traktować, jak wszystko inne w życiu", a nie jak wielką tragedię.

Przekonuje też, że obecnie leczenie opiera się na dialogu pacjentki z lekarzem.

– Aby leczenie było akceptowalne przez pacjentkę, ona musi mieć wszystko dobrze wytłumaczone, musi mieć przedstawioną perspektywę, bo kobieta musi wpasować chorobę w swoje życie, bo jest matką, żoną, kochanka, pracownicą. I musi włożyć w to swoją chorobę – zaznacza dr Jagiełło-Gruszfeld, a to, że pacjentka z rakiem piersi nic już nie może - to mity.

Każda chora potrzebuje indywidualnego podejścia

Także dr Mariola Kosowicz, psychoonkolożka z NIO -PIB ocenia, że wiele się zmieniło i teraz pacjentki mają większy dostęp do pomocy psychologicznej, i korzystają z niej.

Zaznacza przy tym, że każdy potrzebuje indywidualnego podejścia, a nie poklepywania i zapewniania, że będzie dobrze, a pacjentki z rakiem piersi nie muszą udowadniać, że są takie silne. Mają prawo przeżywać różne emocje związane z chorobą, bo w każdej trudnej sytuacji w życiu trzeba dać sobie przestrzeń.

Jak mówi dr Mariola Kosowicz, choroba przychodzi w różnych momentach życia i są różne pacjentki z różnymi potrzebami. Są takie, które potrzebują szybkiego powrotu do pracy, a ktoś inny ma wreszcie więcej czasu dla dzieci.

Także Jolanta Meller, pielęgniarka i koordynatorka w NIO- PIB przypomina, że diagnoza to zwykle szok, a pacjentki różnie to przyjmują i mają prawo być smutne, wesołe, narzekać czy płakać. Ale też każdy z nas, kto choruje, ma prawo do wiedzy, aby z nią ułożyć cel, który chce osiągnąć.

Gdy nie wypada zapytać

Monika, która raka piersi ma już za sobą relacjonuje, że diagnoza była dla niej szokiem, a lekarkę zapytała od razu, czy oznacza to wyrok. – Nie wiedziałam, gdzie szukać informacji, czego szukać, bałam się wpisywać w internecie nazwę tego typu nowotworu, który miałam – opowiada o pierwszych reakcjach, gdy nie mogła się skupić, bo ciągle wracała do myśli, dlaczego ją to spotkało.

Jak opowiada, sama nie miała problemu z tym, aby od lekarza "wyszarpać" odpowiedzi na pytania, które spisywała na kartce przed wizytą, jednak przyznaje, że większość kobiet boi się pytać, wstydzą się, uważają, że może to nie wypada.

Dlatego - jak ocenia - rozmowa z ekspertem, nagrana jako film, to może być wielkie wsparcie i źródło informacji dla wielu pacjentek. Bo kobiety, które nie dostają odpowiedzi na nurtujące je pytania od swojego lekarza, najczęściej szukają ich w internecie. Część z nich ma jednak problem z weryfikacją wszystkich tych informacji i znalezieniem sprawdzonych, rzetelnych źródeł dotyczących swojej choroby i dalszej ścieżki postępowania.

Stąd pomysł na serię "Prosto o raku piersi". Prezeska Fundacji Spa for Cancer zachęca: "Każdy z tych odcinków można obejrzeć w zaciszu własnego pokoju, w poczuciu bezpieczeństwa, nawet kilkakrotnie w razie potrzeby".

Do projektu, który powstał z inicjatywy Pfizer Oncology, zaproszenie przyjęli eksperci z różnych dziedzin. W wideorozmowach zobaczymy więc: dr n. med. Agnieszkę Jagiełło-Gruszfeld (Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej NIO-PIB w Warszawie), dr n. med. Joannę Streb (Oddział Kliniczny Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie), dr n. med. Aleksandrę Łacko (Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), dr n. med. Mariolę Kosowicz (kierownik Poradni Psychoonkologii NIO-PIB w Warszawie), Jolantę Meller, (koordynatorka w NIO-PIB w Warszawie), a także Ewę Grabiec-Raczak ze Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum, mecenas Monikę Duszyńską (kancelaria Law for Lifesciences), prof. Krzysztofa Bieleckiego (specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej), dr n. med. Monikę Łukasiewicz (autorkę książki „Seks bez cycków, czyli seks dobrze zaprojektowany”). W jednym z odcinków pojawiają się także kobiety chorujące na raka piersi, podopieczne Fundacji Spa For Cancer – Ula, Agnieszka i Ania.

"Prosto o raku piersi" jest pierwszym cyklem w ramach kanału na YouToubie "Prosto o zdrowiu", który powstał z inicjatywy Pfizer Oncology.