Kampania “Apteka dla pacjenta! Stop drożyźnie lekowej!”. O co walczą aptekarze?

Rusza kampania informacyjna licznej części aptekarzy i pracodawców zrzeszonych w organizacji Pracodawcy RP. Pod hasłem “Apteka dla pacjenta! Stop drożyźnie lekowej!” farmaceuci i przedstawiciele aptek zamierzają walczyć z nieuczciwą, ich zdaniem, zmianą w polskim prawie farmaceutycznym.

Fot. Unspalsh.copm / Tbel Abuseridze

“14 lipca 2023 roku Sejm RP debatował nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3458). W trakcie prac parlamentarnych chcąc sprostać oczekiwaniom wąskiej grupy hurtowników farmaceutycznych, przegłosowano także niekorzystne dla rynku aptecznego, ale przede wszystkim dla pacjentów, zmiany ustawy Prawo Farmaceutyczne” - czytamy w notatce anonsującej start kampanii.

W jaki sposób zapisy ustawy ubezpieczeniach eksportowych mają przekładać się na ceny leków? Zależność tę tłumaczy Justyna Kaźmierczak – przewodnicząca platformy aptecznej przy Pracodawcach RP.

– Na proponowanych zmianach skorzystają tylko wybrani przedsiębiorcy apteczni oraz wielkie hurtownie leków, który już dzisiaj dyktują ceny i dostępność dla polskich pacjentów. To właśnie duże hurtownie farmaceutyczne, zyskując mocniejszą pozycję negocjacyjną nad małymi, niezrzeszonymi aptekami, decydować będą o nowych, wyższych cenach leków dla pacjentów – mówi Kaźmierczak.

Przeforsowanie zmian umożliwił mechanizm tzw. “wrzutki poselskiej”. Przedstawiciele środowiska aptekarskiego twierdzą, że zostali przez nową legislację zaskoczeni: zmian nie konsultowano z branżą. Posłowie, debatujący a następnie głosujący za zmianami, mieli, zdaniem przedstawicieli środowiska, zostać wprowadzeni w błąd, co do motywacji i charakteru poprawki.

Część środowiska aptekarskiego jest zdania, że zmiany wprowadzone przez rząd doprowadzą do podwyższenia cen leków, a także do zmniejszenia się ich dostępności: liczba aptek ma być stopniowo redukowana, czy też, jak twierdzą przedstawiciele Związku Aptekarzy: “wywłaszczana”. Co oczywiste, duże sieci apteczne mają znacznie większe możliwości negocjacyjne z hurtowniami, a to przekłada się na ostateczną cenę leku dla pacjenta.

Aptekarze, przeciwni ostatniej zmianie w Prawie farmaceutycznym, twierdzą, że w wyniku działań rządu “wprowadzony zostanie dyktat cenowy dominującego na rynku podmiotu hurtowej sprzedaży leków, likwidacji ulegnie kilka tysięcy stanowisk aptekarskich”.

Kampania “Apteka dla pacjenta! Stop drożyźnie lekowej!” rozpoczyna się 21 lipca. Towarzyszący jej apel podpisało już 219 podmiotów. Jak tłumaczą organizatorzy akcji, głównym celem jest poinformowanie opinii publicznej, jak zmiany w prawie przełożą się na funkcjonowanie aptek:

„Chcemy uświadomić wszystkim szkodliwość społeczną i prawną promowanych obecnie w Sejmie rozwiązań. Apteki mają służyć pacjentom!” – czytamy w apelu.