Groźna bakteria legionella atakuje na Podkarpaciu. Już trzy osoby nie żyją

Już u 71 osób z Podkarpacia potwierdzono zakażenie bakterią legionella pneumophila - podał państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Rzeszowie. Większość jest hospitalizowana, a sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, aby znaleźć źródło zakażenia. Niestety już trzy zakażone osoby zmarły. Co to jest legionella?

Bakteria legionelli STEVE GSCHMEISSNER/Science Photo Library/East News

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Rzeszowie w środę opublikował kolejny zaktualizowany komunikat dotyczący zakażenia bakterią legionella pneumophila. Niestety liczba zakażeń wzrosła. Obecnie zakażenie to potwierdzono już u 71 osób z Podkarpacia.

Większość z zakażonych osób - jak informuje rzeszowski sanepid - przebywa obecnie w szpitalach na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, dwie osoby są hospitalizowane w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dębicy, a jedna w szpitalu w Przemyślu. Jak podaje PAP, są już trzy potwierdzone zgony z powodu legionellozy.

Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne, aby ustalić źródła zakażenia. Realizowane są badania wody. W Rzeszowie w ramach profilaktyki wyłączono fontanny, kurtyny wodne i poidełka znajdujące się w miejscach publicznych.

Co to jest legionella?

Legionella to bakteria tlenowa, rozpowszechniona na całym świecie. Bakterię tę można znaleźć w wodzie i mokrej glebie, w naturalnych zbiornikach wody jak staw, jak też w basenach, jacuzzi czy pod prysznicem. Do zakażenia najczęściej dochodzi drogą inhalacyjną. Co istotne, choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka. Do zakażenia nie dochodzi też przez wypicie skażonej wody.

Bakteria może wywołać tzw. chorobę legionistów (legionellozę).

Jakie są objawy zakażenia legionellą?

Jakie są objawy zakażenia i co robić w przypadku zatrucia?

Choroba legionelloza rozwija się zazwyczaj ok. 2-10 dni od infekcji. Pierwsze objawy choroby to:

gorączka,

dreszcze,

ból głowy

ból mięśni

Potem dochodzą takie objawy jak:

suchy kaszel

trudności w oddychaniu , które postępują do ciężkiego zapalenia płuc .

Choroba legionistów jest bowiem rodzajem zapalenia płuc. Niestety ok. 5 - 15 proc. osób zakażonych nie udaje się wyleczyć, a zakażenie kończy się zgonem. U części zakażonych (od 25 proc. do 50 proc.) pojawia się też biegunka. Około 50 proc. chorych doświadcza też splątania lub majaczenia. Chorobę stwierdza się na podstawie testów laboratoryjnych.

Jak można się zarazić?

Do zarażenia dochodzi drogą kropelkową, a więc poprzez wdychanie powietrza z kropelkami wody zawierającymi bakterie legionella. Takie kropelki powstają w powietrzu w wyniku ruchu wody, np. puszczenia wody z kranu czy prysznica, a nawet spłukiwania toalety. Bakterie żyją i namnażają się w temperaturze od 20°C do 45°C, ale bardziej sprzyjającym środowiskiem jest woda o tych wyższych temperaturach.

Rezerwuarem bakterii mogą być rzeki, jeziora czy wilgotna gleba, czyli środowisko naturalne. Jednak tu zwykle ich ilość jest niewielka. Znacznie większe ilości tych drobnoustrojów zwykle stwierdza się w sztucznych systemach wodnych.

Działania profilaktyczne to m.in. regularne czyszczenie zbiorników wodnych i okresowe badanie wody:

w sieci wodociągowej

urządzeniach klimatyzacyjnych

urządzeniach leczniczych

urządzeniach sanitarnych

Jak wygląda leczenie legionellozy?

Jeżeli zakażenie legionella pneumophila przebiega łagodnie, to objawy przypominają te związane z zapaleniem układu oddechowego i są wywoływane przez inne bakterie lub wirusy. Wówczas należy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Same objawy kliniczne nie pozwalają więc na stwierdzenie źródła zakażenia. Aby rozpoznać legionellozę, niezbędne jest więc wykonanie badań laboratoryjnych.

W przypadku wystąpienia cięższych objawów legionellozy jak trudności z oddychaniem, duszności lub innych objawów ostrej niewydolności oddechowej, a także ostrego bólu brzucha pilnie skontaktuj się z lekarzem (pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratunkowy).

Ze względu na stan kliniczny, większość zakażonych osób wymaga leczenia szpitalnego. Zapalenie płuc w przebiegu legionellozy powoduje, że niezbędne jest włączenie antybiotykoterapii.

Do zgonów najczęściej dochodzi u osób starszych i u osób z obniżoną odpornością.