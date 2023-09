Nowa edycja programu Orbit® „Dziel się Uśmiechem”. Do akcji edukacyjnej dołączają też zerówkowicze

Z nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna – 11. edycja programu edukacyjnego „Dziel się Uśmiechem”, realizowanego przez Mars oraz Polski Czerwony Krzyż. Celem inicjatywy jest edukacja dzieci z klas 0-3 szkół podstawowych z całej Polski w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. 1% ze sprzedaży gum Orbit® w sklepach stacjonarnych w okresie od 28.08 do 29.10.2023 r. zostanie przekazany na realizację programu, w tym na materiały i zajęcia edukacyjne dla nawet 150 tysięcy dzieci. W tym roku inicjatywa została rozszerzona również o zerówkowiczów z przedszkoli oraz szkół. Ambasadorką programu, już po raz piąty, jest aktorka i działaczka społeczna Magdalena Różczka.

Fot. Jose Ibarra // Unsplash

Z początkiem września wystartowała 11. edycja programu edukacyjnego Orbit® „Dziel się Uśmiechem” realizowanego przez Mars i Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej.

W zajęciach edukacyjnych weźmie udział nawet 150 000 dzieci z całej Polski !

Najnowsza odsłona programu została rozszerzona również o zerówkowiczów z oddziałów szkolnych oraz przedszkolnych , dla których przygotowano dedykowane materiały.

Ogólnopolski program „Dziel się Uśmiechem” powstał w 2013 roku. Projekt jest odpowiedzią na utrzymujący się problem próchnicy wśród najmłodszych. Choroba ta może wiązać się z wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami i zwiększać ryzyko występowania innych schorzeń. Od samego początku partnerami merytorycznymi inicjatywy są Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej.

Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, problem próchnicy dotyczy niemal 82% sześciolatków, natomiast raport WHO Global Oral Health wskazuje, że aż 46% przypadków próchnicy wśród dzieci w wieku do 9. roku życia nie jest leczonych. Właśnie dlatego tak ważne jest zwiększanie świadomości tego, jak istotna jest prawidłowa higiena jamy ustnej oraz edukacja zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców.

Jako firma odpowiedzialna społecznie oraz producent bezcukrowych gum, których żucie jest ważnym elementem prawidłowej higieny jamy ustnej, od ponad dekady realizujemy wspólnie z partnerami program „Dziel się Uśmiechem”. Dzięki tej wyjątkowej współpracy konsekwentnie uczymy dzieci jak dbać o zdrowy uśmiech. Program jest w pełni finansowany przez Mars Polska. Cieszymy się, że w tym roku, dzięki wsparciu partnerów, ale przede wszystkich konsumentów, którzy kupują w sklepach stacjonarnych gumy Orbit we wskazanym okresie, będziemy mieć szansę dotrzeć z edukacją nawet do 150 tysięcy uczniów – mówi Monika Piekarska, Kierowniczka ds. Korporacyjnych, Mars Polska.

Przez ponad 10 lat nasz wspólny program przechodził liczne zmiany. W naturalny sposób ewoluował, żeby przekazywana wiedza była atrakcyjna i angażująca dla uczniów. W ramach 11. edycji zdecydowaliśmy się objąć działaniami również młodsze dzieci – zerówkowiczów. Dzięki nowoczesnym formom przekazu oraz rozszerzeniu programu, możemy docierać do coraz większej liczby dzieci i ich rodziców, uświadamiając jak poważnym problemem społecznym jest próchnica i ucząc jej przeciwdziałać – dodaje Małgorzata Szukała, Kierowniczka Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów, Polski Czerwony Krzyż.

Program Orbit „Dziel się Uśmiechem” opiera się na zajęciach prowadzonych w szkołach oraz w zerówkach przedszkolnych. Organizatorzy przekazują nauczycielom angażujące i zgodne z podstawą programową materiały, pozwalające na efektywną edukację i budowanie prawidłowych nawyków wśród uczniów. W ciągu 10 lat trwania inicjatywy, wzięło w niej udział blisko 900 tysięcy dzieci z całej Polski.

Celem projektu Orbit „Dziel się Uśmiechem” jest przekazanie wiedzy w przystępny sposób, wykorzystując przy tym cztery kroki dla zdrowych i czystych zębów, które w łatwy sposób można włączyć do codziennej rutyny:

1. Szczotkuj – Myj dokładnie zęby pastą z fluorem przynajmniej 2 razy dziennie.

2. Czyść – Stosuj dodatkowe środki higieny jamy ustnej, aby oczyścić przestrzenie międzyzębowe.

3. Żuj – Żuj bezcukrową gumę po jedzeniu i piciu przez 10 minut, gdy nie masz możliwości umycia zębów.

4. Kontroluj – Regularnie, raz na pół roku, odwiedzaj stomatologa.

Aktualny stan profilaktyki jamy ustnej wśród dzieci wymaga naszej stałej uwagi i zaangażowania. Poprzez program Orbit „Dziel się Uśmiechem” wspieramy aktywną edukację w tym zakresie już od najmłodszych lat, wierząc, że przyniesie ona trwałe efekty i przyczyni się do poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci w Polsce. Ma to ogromny wpływ na kształtowanie przyszłych nawyków zdrowotnych – podkreśla Profesor Dorota Olczak-Kowalczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Działania edukacyjne na rzecz prawidłowego dbania o zdrowie jamy ustnej budują społeczną świadomość. To najlepsza droga, do poprawy stanu uzębienia Polaków. Edukację należy rozpoczynać na wczesnym etapie, aby jak najwcześniej uczyć dzieci jak prawidłowo dbać o zęby, by zapobiegać próchnicy. Należy podkreślić, że kluczową rolę w całym procesie odgrywają rodzice i opiekunowie. Ich ogromną rolą jest budowanie prawidłowych nawyków oraz wprowadzania zasad higienie jamy ustnej do codziennej rutyny – zaznacza Profesor Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Prorektor ds. Strategii Rozwoju UM we Wrocławiu.

Działania promujące program „Dziel się Uśmiechem” obejmą TV, radio, digital, współpracę z Influencerami, materiały POS oraz działania PR. Za kreację i przygotowanie materiałów odpowiada agencja Brandcomm, działaniami PR zajmuje się grupa Garden of Words, z kolei agencja MediacomEssence zakupiła media.