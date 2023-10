Samobadanie piersi. Avon startuje z programem 'Normalne, że ich dotykam'

Jak pokazuje najnowsze badanie Boob Census 2023, przeprowadzone dla Avon, 34% polskich nastolatek czuje dyskomfort rozmawiając z rodziną na temat zdrowia piersi, a aż 57% twierdzi, że nie ma dostatecznej wiedzy w zakresie samobadania i rozpoznawania niepokojących symptomów. Jednocześnie 75% dziewcząt wskazuje, że jest to ważna kwestia i deklaruje zainteresowanie tematem, jeśli będzie poruszony w szkole. Na tę potrzebę zdobywania wiedzy przez młodych odpowiada Avon, który razem z partnerami – Fundacją Rak’n’Roll i Kliniką Ginekologiczną Gini, startuje z drugą edycją ogólnopolskiej kampanii o zdrowiu i samobadaniu piersi – Normalne, że ich dotykam.

Mat. prasowe Avon

Pier(w)si o piersiach

Zdaniem ekspertów, już nastolatki w okresie dojrzewania powinny regularnie co miesiąc sprawdzać swoje piersi, a najlepszym miejscem, aby zaszczepić w nich ten pozytywny nawyk, jest szkoła. Dlatego Avon, jako pierwszy w Polsce, wprowadził w ubiegłym roku do szkół lekcje samobadania dla dziewcząt po 16. roku życia. Scenariusz zajęć, przygotowany we współpracy z metodykiem i partnerami akcji, wpisany jest w podstawę programową lekcji biologii, WF i wychowania do życia w rodzinie.

Ekspertki – konsultantki Avon – przeszkolone przez Fundację Rak’n’Roll, odwiedziły 100 szkół w Polsce i przeprowadziły multimedialne i praktyczne zajęcia, w których uczestniczyło aż 9 341 dziewcząt. Sukces pierwszej edycji programu, który został entuzjastycznie przyjęty przez nauczycieli i uczennice, sprawił, że Avon rusza właśnie z kolejną odsłoną akcji na rok szkolny 2023/24.

Chcemy zaszczepić zdrowy nawyk samobadania piersi u dziewcząt, który zostanie z nimi na zawsze – najlepszym miejscem, by zrobić to w odpowiedni sposób i na odpowiednią skalę jest szkoła. Ciałopozytywny język kampanii pozwala nam je zainteresować i pomaga im uwierzyć, że dotykanie piersi raz w miesiącu może być częścią ich normalnych rytuałów pielęgnacyjnych. Po pierwszej edycji wiemy, że to działa. Do programu zgłaszały się nie tylko dziewczyny z jednego rocznika, ale całe szkoły, a odbiór lekcji był bardzo pozytywny. Widać, że trafiliśmy w realną potrzebę społeczną, co dodaje nam skrzydeł i z jeszcze większym zapałem startujemy z programem w tym roku – mówi Ewa Grzech, Head of Integrated Communications Avon Polska.

Piersi na cenzurowanym

Temat zdrowia piersi jest dla kobiet niezwykle istotny, a jednak ciągle istnieje wokół niego otoczka wstydu, przez co ta ważna kwestia spychana jest na dalszy plan. Jak wynika z badania Boob Census 2023, przeprowadzonego dla Avon, młode dziewczyny czują się niekomfortowo rozmawiając o piersiach i to nie tylko z rodziną, ale także z przyjaciółmi (21%) czy z lekarzem (30%).

Co trzecia ankietowana nigdy nie poruszała tego tematu w domu czy ze znajomymi, a co piąta nie konsultowała nawet ze specjalistą. I głównym powodem jest odczuwany wstyd i zażenowanie (ponad 20%) oraz niechęć do rozmowy w rodzinie (36%), z przyjaciółmi (63%) czy w gabinecie (36%) o tak intymnych i osobistych sprawach.

Widzimy wśród nastolatek wyraźną potrzebę i otwartość na rozmowy o zdrowiu piersi i profilaktyce. Stąd też pomysł na lekcje w szkołach, podczas których w bezpiecznym otoczeniu i przyjaznej atmosferze możemy im dostarczać niezbędnej wiedzy, a one mogą swobodnie i bez skrępowania zadawać pytania – dodaje Ewa Grzech.

W domu, szkole i na TikToku!

W tym kontekście, ciekawą informacją, wynikającą z badania Boob Census 2023, jest źródło, z którego młodzież czerpie wiedzę na temat zdrowia piersi. Najwięcej, bo 45%, rozmawiało na ten temat z rodzicami, a 38% w szkole z nauczycielami, ale aż 40% szuka informacji także w Social Mediach!

Pokazuje to, jak wielka odpowiedzialność ciąży na twórcach treści publikowanych na kanałach społecznościowych. Ale jednocześnie to warta wykorzystania szansa na dotarcie do młodych w ich naturalnym środowisku. Dlatego w tym roku Avon zdecydował się podjąć współpracę z młodymi TikTokerkami: Pauliną, Seleną i Elizą, które będą zachęcać dziewczyny do regularnego, comiesięcznego samobadania i zapisywania szkół do programu.

Zgłoś szkołę

Druga edycja kampanii Normalne, że ich dotykam startuje już dziś. Scenariusz lekcji przygotowanej przez Avon wraz z partnerami, wpisuje się w podstawę programową i może być przeprowadzony w ramach lekcji biologii, wychowania do życia w rodzinie i wychowania fizycznego. Udział w lekcjach jest bezpłatny, a dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą zgłaszać swoje klasy na stronie www.avon.pl/programedukacyjny

Kampania trwa do 31.10, a lekcje przeprowadzane będą do końca roku szkolnego 2023/2024.