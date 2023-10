Leki na odchudzanie i na potencję. To one są najczęściej podrabiane. Nie szukaj ich poza apteką

Gdy zamiast w aptece, kupujesz leki z niewiadomego źródła np. przez Internet, możesz trafić na podróbki. Dobrze, jeżeli ich zażycie skończy się tylko brakiem efektu. Niestety w ten sposób możesz też ryzykować utratą zdrowia, a nawet życia. Wśród najczęściej podrabianych leków są te na odchudzanie oraz na potencję.

Uważaj na "leki" z niesprawdzonego źródła. To często podróbki, które nie mają nic wspólnego z leczeniem. BSIP/ East News

Tam, gdzie popyt przewyższa podaż, zawsze pojawia się ktoś, kto zwęszy w tym interes. Nie zawsze legalny i nie zawsze bezpieczny.

Popularne leki dla cukrzyków, stosowane również na odchudzanie, znikają z aptek, bo to skuteczny środek na pozbycie się nadmiarowych kilogramów. Mowa m.in. o jednym z popularnych leków dla chorych, który pomaga w szybkiej redukcji wagi. Zaczął być masowo kupowany przez osoby, które nie mają cukrzycy, ale chcą schudnąć. A dla utrzymania efektu trzeba przyjmować go przez długi czas. Trzeba też mieć na niego receptę, a większość lekarzy nie chce jej wypisać bez wskazań.

Trudno dostać w aptece także lek dedykowany na odchudzanie, który ostatnio wszedł na polski rynek. Mimo że cena tego medykamentu jest wysoka, bo za wegovy trzeba zapłacić ponad 1 tys. zł. Chętnych jednak nie brakuje.

Ci, którzy są zdeterminowani, aby schudnąć przy pomocy leków, zaczynają więc szukać ich poza apteką.

Gdy konar nie płonie

Druga grupa medykamentów, których Polacy, a właściwie ich męska część, najczęściej szukają poza obrotem aptecznym, to środki na potencję. Chodzi o popularną viagrę, czyli preparat zwierający substancję czynną sidenafil. Tu przyczyną może być wstyd przed tym, aby pójść do lekarza i poprosić o receptę na taki medykament lub do apteki w obawie przed spotkaniem kogoś znajomego, kto usłyszy lub zobaczy, po co przyszedł klient.

Wielu mężczyzn suplementów leków na erekcję zamiast w aptekach, szuka więc w innych źródłach.

Niestety to sprawia, że najwięcej fałszywych preparatów jest właśnie na odchudzanie i na potencję. Desperaci szukają ich w Internecie i na bazarach. Czasem kusząca jest też niższa cena, za jaką oferowane są te pseudo leki w Internecie czy na bazarze.

Antykoncepcja i psychotropy

Ze względu na wstyd, obawę przed stygmatyzacją, a czasem trudności z dostaniem się do specjalisty na NFZ i wysoką cenę wizyt prywatnych u lekarza, który przepisze lek, poza apteką najchętniej szukane są też "leki" antykoncepcyjne oraz psychotropowe.

W związku z tym środki te są też na górze listy tych, które są najczęściej podrabiane.

W przypadku stosowania takich podróbek skutki mogą być opłakane, bo "fałszywy" lek antykoncepcyjny nie spełni oczekiwanego efektu i nie ochroni przed nieplanowaną ciążą.

Jeszcze groźniejsze mogą być skutki skorzystania z podrobionych leków psychotropowych, bo np. nieleczona depresja może skończyć się najczarniejszym scenariuszem.

Co możesz znaleźć w fałszywkach?

Zwykle "podróbki" nie działają, bo skład daleko różni się od oryginału. Do ich produkcji fałszerze używają talku, kredy czy cukru pudru. Tracisz wówczas tylko pieniądze. Ale stracić można też zdrowie, a nawet życie, bo skład takich preparatów nigdy nie jest do końca znany, a zdarza się, że do ich wyprodukowania wykorzystuje się cokolwiek, nawet zmielone inne leki, zwykle po terminie przydatności, a nawet substancje szkodliwe, wycofane z obrotu.

"Sfałszowane farmaceutyki nie odpowiadają wymaganiom jakościowym ustalonym dla danych produktów leczniczych, zawierają zwykle składniki gorszej jakości, nieodpowiednie ich proporcje, zanieczyszczenia lub inne niedopuszczone substancje czynne o nieznanym bezpieczeństwie stosowania - substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia. Dość często bywa i tak, że ich skład jest zupełnie inny od deklarowanego na opakowaniu" - ostrzega GIF. Na fałszywe suplementy i leki nie trafisz w aptece, bo oferowane tam medykamenty podlegają ścisłej kontroli w tym zakresie od momentu produkcji po cały łańcuch dostaw i dystrybucji.

Jednak szukając medykamentów w Internecie czy na bazarach masz dużą szansę trafić na fałszywki.

Nielegalny handel kwitnie

Internet stał się niestety głównym źródłem zaopatrzenia w podrobione leki. Chętni szukają ich w sklepach internetowych, serwisach aukcyjnych czy na forach dyskusyjnych oraz w mediach społecznościowych.

Kupić można niemal wszystko, z niesprawdzonych źródeł z całego świata, ryzykując własnym zdrowiem. Zdeterminowanych pacjentów nie odstrasza nawet szczątkowa informacja o sprzedawcy, np. brak jakichkolwiek danych kontaktowych poza numerem konta.

A dla producentów takich podróbek liczy się łatwy zysk i nie boją się wysokiej kary za nielegalny obrót tego typu preparatami. To do 8 lat pozbawienia wolności.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia nawet 1 proc. leków sprzedawanych w krajach rozwiniętych może być podrabianych, a ponadto szacuje, że leki sfałszowane dostępne za pośrednictwem Internetu stanowią około 50 proc. oferowanych produktów.

Co trzeba sprawdzić, kupując suplementy i leki?

Przed kupowaniem leków z niesprawdzonych źródeł ostrzega Główny Inspektor Farmaceutyczny. Przypomina też, co trzeba sprawdzić, kupując suplementy i leki.

Pamiętaj, że producent na opakowaniu musi zamieścić następujące informacje:

Nazwę produktu leczniczego i nazwę powszechnie stosowaną substancji czynnej lub substancji czynnych, moc produktu leczniczego, określenie postaci farmaceutycznej, informację czy produkt jest przeznaczony dla niemowląt, dzieci lub dorosłych, jeżeli dotyczy, określenie wielkości opakowania, z podaniem masy, objętości lub liczby jednostek dawkowania produktu leczniczego.

Zawartość substancji czynnych określoną jakościowo i ilościowo na jednostkę dawkowania, objętości lub masy, z zastosowaniem nazw powszechnie stosowanych.

Wykaz substancji pomocniczych o uznanym działaniu i skutku (...).

Sposób stosowania i w razie konieczności drogę podania.

Ostrzeżenie dotyczące przechowywania w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia dotyczące miejsca oraz sposobu przechowywania, jeżeli występują.

Inne ostrzeżenia specjalne, jeżeli są konieczne.

Kategorię dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej „ustawą".

Termin ważności (miesiąc i rok) (...).

Specjalne środki ostrożności, które należy zachować podczas usuwania niezużytego produktu leczniczego lub odpadów pochodzących z produktów leczniczych, jeżeli występują.

Nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego oraz, jeżeli dotyczy, nazwę i adres przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Numer serii.

Instrukcję użycia, jeżeli produkt leczniczy jest wydawany bez przepisu lekarza.

kod kreskowy EAN UCC.

Z kolei ulotka musi zawierać wszystkie informacje dotyczące bezpiecznego i skutecznego działania leku.

Internet może posłużyć do sprawdzenia wykazu leków dopuszczonych do obrotu w Polsce lub listy legalnie działających aptek internetowych.

