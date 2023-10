To jeden z najlepszych klipów o zdrowiu psychicznym, jakie powstały. "Uderza jak tona cegieł"

10 października przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Widzieliśmy już sporo kampanii społecznych w tym temacie, ale czasami prosty przekaz jest najlepszy. Nagranie, które opublikował klub piłkarski Norwich City, pokazuje brutalną prawdę o tym, jak wyglądają problemy psychiczne.

Ten klip na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego stał się viralem. Fot. Twitter / @NorwichCityFC

"Czasami może to być oczywiste, gdy ktoś stara się sobie z tym poradzić, ale czasami objawy są trudniejsze do zauważenia" – czytamy w opisie nagrania, które pojawiło się na profilach społecznościowych klubu Norwich City.

Chodzi o specjalny klip opublikowany 10 października – z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. To symboliczna data, po raz pierwszy obchodzona w ten sposób w 1992 r. Co roku tysiące osób na całym świecie prowadzą działania uświadamiające, aby zwrócić uwagę na choroby psychiczne i ich wpływ na życie ludzi na całym świecie.

Nagranie Norwich City można uznać za wyjątkowe, bo jest... do bólu proste. I zostaje w pamięci. Koniecznie obejrzyjcie je do końca.

Nagranie, które stało się viralem w social mediach, składa się z prostych scenek na trybunie stadionu. Kamera skupia się na dwóch mężczyznach – jeden z nich wygląda na zmartwionego, myślącego o czymś zupełnie innym niż sportowe emocje. Ten bohater nie potrafi okazywać szczerej radości.

Obok niego mamy osobę, która z entuzjazmem przeżywa stadionowe wydarzenia. Uśmiech na twarzy, poklepywanie po plechach kolegi obok, wzajemne uściski. Na pierwszy rzut oka widać, że to pierwszy z bohaterów może potrzebować pomocy w rozwiązaniu problemów.

Końcówka nagrania dosłownie przyprawia o ciarki. W pewnym momencie ten zmartwiony mężczyzna zajmuje swoje miejsce na trybunie. Obok niego nie ma już jednak kolegi, który w poprzednich scenkach sprawiał wrażenie wiecznie uśmiechniętego. Zostało puste miejsce. I symbolicznie zawieszony szalik na krzesełku.

Materiał wzbudził ogromne emocje w sieci. Nie brakuje reakcji, że to najlepszy klip, jaki powstał w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. "Pięknie pokazaliście prawdę" – czytamy w jednym z postów na Twitterze (dzisiaj znanym jako X).

"Norwich City FC stworzyło jedną z najpotężniejszych reklam dotyczących zdrowia psychicznego, jakie kiedykolwiek widziałem. Obejrzyj to do końca. Uderza jak tona cegieł" – ocenił inny internauta. "To sprawiło, że się popłakałem. (...) Sprawdźmy, co u naszych znajomych wokół nas. Może być trudno zobaczyć, kto walczy" – dodał kolejny.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Tegoroczne hasło obchodów podkreśla, że zdrowie psychiczne jest podstawowym prawem człowieka dla wszystkich ludzi.

"Każdy, kimkolwiek i gdziekolwiek jest, ma prawo do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia psychicznego. To prawo do ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, prawo do dostępnej, akceptowalnej i dobrej jakości opieki zdrowotnej oraz prawo do wolności, niezależności i włączenia do społeczności" – przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich.