P acjentocentryzm, jeżeli chodzi o branżę farmaceutyczną, nabiera zupełnie nowych kształtów. Jeszcze 10, 20 lat temu polegał wyłącznie na dostarczeniu bezpiecznego i skutecznego leku. Tak jest do dziś, to jest must have. Natomiast dziś odpowiedzialna firma farmaceutyczna koncentruje się holistycznie na pacjencie - mówi w rozmowie z naTemat.pl Aneta Grzegorzewska, dyrektor ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych Gedeon Richter Polska. Chodzi o edukację na temat skutecznego leczenia, budowanie świadomości w zakresie profilaktyki czy badanie potrzeb. To również zapewnienie bezpieczeństwa lekowego, czyli dostępu do leków dla pacjenta w aptece czy w szpitalu w niełatwych czasach, gdy zaburzone są łańcuchy dostaw.





Aneta Grzegorzewska: naszą rolą jest nie tylko dostarczyć lek, ale edukować pacjenta

Beata Pieniążek-Osińska

Pacjentocentryzm, jeżeli chodzi o branżę farmaceutyczną, nabiera zupełnie nowych kształtów. Jeszcze 10, 20 lat temu polegał wyłącznie na dostarczeniu bezpiecznego i skutecznego leku. Tak jest do dziś, to jest must have. Natomiast dziś odpowiedzialna firma farmaceutyczna koncentruje się holistycznie na pacjencie - mówi w rozmowie z naTemat.pl Aneta Grzegorzewska, dyrektor ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych Gedeon Richter Polska. Chodzi o edukację na temat skutecznego leczenia, budowanie świadomości w zakresie profilaktyki czy badanie potrzeb. To również zapewnienie bezpieczeństwa lekowego, czyli dostępu do leków dla pacjenta w aptece czy w szpitalu w niełatwych czasach, gdy zaburzone są łańcuchy dostaw.