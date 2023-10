Kiedy możemy mówić o wzmożonym wypadaniu włosów?

W ypadanie włosów to naturalny proces, który zachodzi u każdego człowieka. Dziennie może wypaść od 50 do nawet 150 włosów, co jest zupełnie normalne. Jednakże, w niektórych sytuacjach, wypadanie włosów może być wzmożone, a przez to stać się niekomfortowe. Zjawisko to może mieć różne przyczyny, a jego przebieg różnią się u mężczyzn i kobiet. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w naszym artykule, do którego lektury serdecznie zapraszamy.