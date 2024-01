1,2 mln zł – to najwyższa kara, jaką nałożył NFZ podczas kontroli aptek za III kwartał minionego roku. Średnia dla apteki to ponad 60 tysięcy. Nawet co trzecia zrealizowana recepta zawierała błędy, a teraz właściciele aptek muszą zwrócić Funduszowi spore kwoty za nieprawidłowości w refundacji.





NFZ wziął się za nieprawidłowości w aptekach. Posypały się kary, rekordowa to ponad milion złotych!

Beata Pieniążek-Osińska

1,2 mln zł – to najwyższa kara, jaką nałożył NFZ podczas kontroli aptek za III kwartał minionego roku. Średnia dla apteki to ponad 60 tysięcy. Nawet co trzecia zrealizowana recepta zawierała błędy, a teraz właściciele aptek muszą zwrócić Funduszowi spore kwoty za nieprawidłowości w refundacji.