Świadomość rośnie, ale... Najnowszy raport obnaża, jak dbają o siebie pracujący Polacy

Beata Pieniążek-Osińska

J esteśmy mocni w gębie. Deklarujemy, że ruszamy się dla zdrowia i wiemy, jak o nie dbać, ale w praktyce wygląda to gorzej. Wśród tych, którzy pracują, ponad połowa ma problem z otyłością lub nadwagą, co drugi ma za wysoki cholesterol, co piąty - zbyt wysoki cukier, a co trzeci - zbyt wysokie ciśnienie. Wpływają na to problemy ze snem, stres, brak profilaktyki i brak regularnej aktywności fizycznej.