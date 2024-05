Czy kranówka nadaje się do picia? Nadaje, ale lepiej ją przefiltrować. Jak zrobić to najlepiej?

Konrad Bagiński

W oda z kranu może zawierać sporo zanieczyszczeń. To chlor, metale ciężkie, a nawet pestycydy. Wpływają one negatywnie na nasze zdrowie, trwałość urządzeń AGD i smak wody. Tego wszystkiego możemy się łatwo pozbyć. O tym jak to zrobić najlepiej, rozmawiamy z Grzegorzem Wojciechowskim z firmy WESSPER, produkującej dzbanki i filtry do wody.