Coś cię pogryzło? To mogły być meszki. Są gorsze niż komary

Beata Pieniążek-Osińska

C hoć są niewielkich rozmiarów, potrafią być prawdziwym utrapieniem. Atakują zwykle chmarami i wciskają się wszędzie – do uszu, nosa, wpadają pod powieki i do gardła. Meszki w ostatnich latach występują coraz liczniej i coraz bardziej dokuczają również mieszkańcom miast. Ugryzienie tego owada jest bardziej dokuczliwe niż tradycyjnego komara.