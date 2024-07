Starzejące się społeczeństwo i wirus VZV. To związek z poważnymi konsekwencjami

Starzejące się polskie społeczeństwo, wymaga zmian systemowych w polityce senioralnej i położenia większego nacisku na profilaktykę poważnych chorób. Na pierwszy plan wysuwa się propagowanie szczepień ochronnych i likwidacja barier dostępu do nich.

Półpasiec to groźna choroba z niebezpiecznymi powikłaniami Fot. Materiały prasowe

Polska jest obecnie jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Na koniec 2022 r. liczba osób w wieku powyżej 60 lat wynosiła 9,8 mln (25,9% społeczeństwa). Prognozy GUS wskazują, że proces ten będzie postępować: w 2030 r. będzie w Polsce 10,3 mln osób powyżej 60 r. ż., zaś w 2060 r. już prawie 12 mln (38,3% społeczeństwa)1.

Według danych Eurostatu to zjawisko występuje w całej Unii Europejskiej2. Problemem nie jest jednak sama liczba starszych osób, co wzrost ich odsetka w społeczeństwie. Właśnie ten fakt stanowi potencjalne wyzwanie dla polityki społecznej państwa.

Wielochorobowość i spadek odporności - zmory wieku 60+

Najczęstszymi problemami polskich seniorów, osób 60+ są wielochorobowość oraz pogorszenie się pracy układu odpornościowego. Jeśli chodzi o wielochorobowość - wg danych badania PolSenior23, dotyka ona prawie 70% osób w wieku 60-65 lat.

Osoby powyżej 75. roku życia mogą już mieć aż pięć i więcej chorób przewlekłych, są to m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu oddechowego, kostno-stawowe, cukrzyca typu 2, zaburzenia psychiczne i choroby otępienne4.

– W porównaniu do innych krajów jesteśmy bardziej schorowanym społeczeństwem. Oczekiwana liczba lat w zdrowiu jest w Polsce bardzo niska – potwierdza prof. Tomasz Targowski, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, kierownik Kliniki Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Kolejną kwestią jest kondycja naszego układu odpornościowego, który po 60. roku życia zaczyna gorzej funkcjonować. Naturalną konsekwencją tego faktu jest podatność na infekcje i słabsza reakcja organizmu w momencie zetknięcia się z chorobotwórczymi patogenami. Infekcje, zwłaszcza te o cięższym przebiegu mogą zaostrzyć przebieg choroby podstawowej, dlatego w tej grupie wiekowej szczególnie ważna jest profilaktyka.

Układ odpornościowy starzeje się, zmiany zachodzą zarówno jeśli chodzi o odporność humoralną, odpowiedzialną za wytwarzanie przeciwciał niezbędnych do walki z wirusami i bakteriami, jak i odporność komórkową, odgrywającą ważną rolę w procesach zapalno-naprawczych. Infekcje bywają cięższe, gdyż wirusy i bakterie mają lepsze warunki do namnażania się. U ok. 20 proc. osób po 65. roku życia rozwija się tzw. zespół kruchości, następuje naturalne wyczerpanie się rezerw fizjologicznych organizmu. Prof. Tomasz Targowski Konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, kierownik Kliniki Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Profilaktyka chorób wieku starszego - najlepsza metoda poprawy jakości życia

Lepiej zapobiegać niż leczyć - te wypowiedziane przez Hipokratesa ponad 2,4 tys. lat temu słowa są dokładnie tak samo aktualne dzisiaj. Przede wszystkim dlatego, że profilaktyka jest najlepszym sposobem, aby poprawić jakość życia każdego z nas, a szczególnie osób starszych, dla których wiele chorób może stać się przyczyną zgonu. Lepiej również, ze względu na niedoskonałość opieki systemowej nad osobami starszymi oraz koszty opieki medycznej.

Jeśli chodzi o opiekę systemową, my nie dźwigniemy nagle tego tylko liczbą geriatrów, która jest swoją drogą w Polsce zatrważająco mała. To się nie stanie, to jest myślenie życzeniowe. My się musimy tymi ludźmi zaopiekować kompleksowo. Sprawdźmy co jest im potrzebne, również w kontekście profilaktyki. Od jakiegoś już czasu przez Instytut silnie promowana jest koncepcja starzenia w miejscu zamieszkania, działajmy tak, aby opieka zinstytucjonalizowana nie była potrzebna. Dr hab. n. med., prof. UMP Agnieszka Podczaska-Neumann Dyrektor Naczelna Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Co wydaje się najbardziej racjonalnym, prostym i skutecznym rozwiązaniem poprawiającym jakość życia pacjentów starszych, zwłaszcza tych z wielochorobowością i osłabionym układem odpornościowym? Szczepienia.

Jesteśmy aktualnie w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ jeszcze jakiś czas temu w odniesieniu do osób starszych dostępne były głównie szczepienia przeciw grypie i Covid-19, teraz panel zalecanych szczepień znacznie się powiększył.

Eksperci opracowali osobne kalendarze szczepień dla osób dorosłych, promowane zarówno przez organizacje lekarskie, np. Polskie Towarzystwo Wakcynologii5, jak i organizacje pacjentów.

Odporność nabyta w wyniku szczepień w przeszłości nie wystarcza na całe życie. Szczepienia zmniejszają ryzyko zaostrzenia przebiegu chorób przewlekłych, chronią osoby starsze przed hospitalizacją, powikłaniami z powodu półpaśca, zawałem serca z powodu grypy, hospitalizacją z powodu pneumokokowego zapalenia płuc, zakażeniami RSV, czy ciężką postacią kleszczowego zapalenia mózgu. To są kluczowe choroby zakaźne, którym możemy zapobiec w wieku senioralnym. Prof. Ewa Augustynowicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB

Pozytywna jest obecność pierwszych szczepionek na liście bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia. Należą do nich szczepionki przeciw grypie oraz pneumokokom. Korzystną zmianą jest też refundacja od 1 stycznia 2024 r. w 50 proc. szczepionki przeciw półpaścowi.

Kompensata dotyczy, oprócz osób z tej grupy wiekowej także pacjentów o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec, tj. m.in. z przewlekłą chorobą serca, płuc, cukrzycą, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV czy chorobą Hodgkina6.

Półpasiec - groźny przeciwnik, który uderza po latach

Półpasiec jest wywoływany przez reaktywację utajonego zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca Varicella zoster (wirus VZV), tego samego, który przy pierwszym kontakcie wywołuje ospę wietrzną7. Może pojawić się u każdej osoby, która w dzieciństwie przebyła tę chorobę, a według polskich ekspertów jest to ponad 99% dorosłych po 50. roku życia!8

Wirus VZV jest bardzo podstępny, pozostaje przez lata uśpiony w naszym układzie nerwowym, aby pojawić się kiedy wraz z wiekiem komórki naszego układu odpornościowego stracą zdolność silnej i skutecznej reakcji. Bo to właśnie wiek jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka zachorowania na półpasiec7.

Charakterystycznym objawem choroby jest jednostronna, pęcherzykowa wysypka, najczęściej zlokalizowana w obrębie tułowia, rzadziej na twarzy lub kończynach. Zmiany te są bolesne i mogą pozostawić po sobie przebarwienia i blizny. Towarzyszy jej ponadto ból, opisywany jako piekący, palący, kłujący lub przypominający porażenie prądem.

Samo zachorowanie na półpasiec wiąże się również z ryzykiem wystąpienia powikłań, jak np. neuralgia popółpaścowa, kiedy to intensywny ból może się utrzymywać nawet do kilku miesięcy od wystąpienia objawów na skórze. Może ona dotyczyć 5-30% pacjentów, a ryzyko jej wystąpienia zwiększa się wraz z wiekiem9.

Inne powikłania to pogorszenie lub utrata wzroku po półpaścu ocznym (dotyczy 25% przypadków półpaśca10), porażenie nerwu twarzowego oraz przejściowa lub trwała utrata słuchu po półpaścu usznym11, powikłania mózgowo i sercowo-naczyniowe (np. udar, zawał) oraz neurologiczne (np. aseptyczne zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu).

Przed bolesnymi i potencjalnie długoterminowymi skutkami półpaśca i jego powikłań pomaga ochronić się dedykowana szczepionka.

WHO rekomenduje to szczepienie dla wszystkich osób powyżej 50. roku życia, a także dla osób po 18. roku życia z chorobami współistniejącymi, u których ryzyko ciężkiego półpaśca jest większe. Prof. Joanna Zajkowska Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

– Ważne jest, aby o możliwości szczepień ochronnych informował dorosłego pacjenta każdy pracownik ochrony zdrowia, z którym ten pacjent ma styczność. Osoby starsze mają duże zaufanie do swojego lekarza POZ, czy specjalisty. Oni zatem powinni wykorzystywać każdą możliwą okazję do promowania tych prozdrowotnych zachowań – dodaje prof. Augustynowicz.

Zmniejszenie barier to większa wyszczepialność w grupie seniorów

Aby cały proces był dla starszego pacjenta akceptowalny i wyszczepialność była większa w tej grupie, trzeba zmniejszyć bariery. Jedną z nich może być cena szczepionki. 50% refundacja to duża zmiana, jednak nadal kwota 360 zł za każdą z dwóch dawek może stanowić barierę dla seniorów, szczególnie tych, którzy najbardziej by jej potrzebowali, m.in. z wielochorobowością. Zdaniem wielu ekspertów, szczepienia dla seniorów powinny być bezpłatne.

Ma to szczególne znaczenie dla tych, którzy najbardziej szczepionki potrzebują, czyli m.in. dla osób z wielochorobowością czy pacjentów onkologicznych.

– Szczepienia dla pacjentów immunoniekompetentnych, onkologicznych, dla osób starszych są podstawą profilaktyki. U pacjentów onkologicznych półpasiec to jest dramat. Przerywają leczenie i czasami do niego nie można wrócić. Jedną z kluczowych barier jest właśnie bariera finansowa – podkreśla Anna Kupiecka z Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej.

– Osoby obciążone chorobami mają i tak masę wydatków, nie są w stanie pozwolić sobie na dopłatę do częściowo refundowanej szczepionki przeciw półpaścowi. Jeśli już pojawia się refundacja, z ograniczeniem do grup ryzyka, to taka szczepionka automatycznie powinna trafiać na listę 65+– dodaje.

Kolejną przeszkodą może być samo przygotowanie do szczepienia. Rozwiązania systemowe powinny zmierzać w celu uproszczenia tego procesu, tak aby starsza osoba nie musiała najpierw iść do lekarza po receptę, potem po szczepionkę, którą następnie musi gdzieś prawidłowo przechować do czasu szczepienia.

– Szczepmy ludzi wszędzie, np. w aptece, ale również tam gdzie możemy zorganizować miejsce i specjalistę, który może zaszczepić, np. w supermarkecie. Wyjdźmy z tymi szczepieniami do ludzi – podkreśla prof. Agnieszka Podczaska-Neumann.

Czego na przyszłość życzymy wszystkim pacjentom 60 plus.

