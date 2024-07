Szczepie.pl - cała wiedza o szczepionkach w jednym miejscu. Dla każdego, ze wsparciem i za darmo

Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy nie musieli pamiętać kiedy i na co zaszczepić siebie i swoich bliskich? I przed każdą podróżą sprawdzać jaką szczepionkę przyjąć, aby spędzić wakacje w odległym zakątku świata bez stresu? A gdybyśmy mogli dowiedzieć się więcej na temat choroby, przed którą się chronimy szczepionką? Teraz jest to możliwe za jednym kliknięciem na Szczepie.pl.

Platforma Szczepie.pl to duże wsparcie dla rodziców, którzy zarządzają szczepieniami swoich dzieci. Materiały prasowe Szczepie.pl

Znaczenie szczepień a luka informacyjna i konieczność edukacji

Szczepienia stanowią jeden z najważniejszych filarów zdrowia publicznego, a ich ważność jako skutecznego narzędzia prewencji zdrowotnej nie podlega dyskusji. Dzięki nim udało się wyeliminować lub znacząco zredukować wiele groźnych chorób zakaźnych, takich jak polio, odra, czy ospa.

Jednakże, pomimo powszechnej świadomości o konieczności szczepień, nadal istnieje znaczna luka informacyjna w społeczeństwie. Często brakuje nam wiedzy na temat tego, jakie szczepionki powinniśmy przyjąć w poszczególnych etapach życia i dlaczego są one tak istotne.

Wynikać to może z braku dostępu do rzetelnych źródeł informacji oraz złożoności kalendarza szczepień. W efekcie wiele osób pomija ważne szczepienia, co prowadzi do zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób, którym można zapobiec.

Dla przykładu opublikowane przez WHO i UNICEF dane pokazują, że w 2021 r. odsetek wyszczepialności na świecie nadal spadał, a aż 25 milionów niemowląt nie otrzymało jednej lub więcej dawek szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP3) w ramach rutynowych szczepień. To największy utrzymujący się spadek liczby szczepień wśród dzieci od około 30 lat (1).

A gdyby tak mieć całą wiedzę w jednym miejscu

W odpowiedzi na ten deficyt, powstała dedykowana platforma internetowa Szczepie.pl, będąca kompendium wiedzy na temat szczepień. To doskonałe narzędzie edukacyjne, które dostarcza aktualne i szczegółowe informacje na temat wszystkich dostępnych szczepionek oraz rekomendowanych harmonogramów szczepień.

W każdej chwili możemy wyszukać interesujące nas szczepienie, pod kątem wieku czy celu podróży. W bardzo prostej i intuicyjnej w obsłudze wyszukiwarce i interaktywnym kalendarzu szczepień, znajdziemy zarówno choroby z opisem, jak i filmiki edukacyjne przygotowane przez ekspertów. Wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla każdej osoby korzystającej z Internetu.

Jedną z kluczowych zalet portalu jest fakt, że zawiera kompleksowe schematy szczepień, począwszy od urodzenia aż do wieku dorosłego. Dodatkowo, Szczepie.pl wykorzystuje natywne dla urządzeń powiadomienia i przypomnienia, co pomaga użytkownikom pamiętać o zbliżających się terminach szczepień. To wsparcie dla rodziców, którzy zarządzają szczepieniami swoich dzieci.

Znaczenie regularnych szczepień dla dorosłych i dzieci

Dla dorosłych regularne przypomnienia o szczepieniach mogą być istotne ze względu na fakt, że często zapominają o konieczności immunizacji. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych i tych z obniżoną odpornością.

W przypadku dzieci, mając pełen i aktualny plan szczepień, rodzice mogą zapewnić im kompleksową ochronę przed groźnymi chorobami, w określonych momentach rozwoju. Przekłada się to w efekcie na mniejszą absencję w szkole, mniej wizyt u lekarza i mniejszą troskę o zdrowie dziecka. Gdy cierpi dziecko, rodzic cierpi przecież razem z nim.

Dzięki temu, że odpowiedzialnie i zgodnie z harmonogramem szczepimy zarówno siebie jak i swoich najbliższych, nie tylko zmniejszamy ryzyko zachorowania u indywidualnych osób, ale także wspieramy budowę odporności zbiorowej, działając na rzecz całego społeczeństwa.

Nowoczesność i dostosowanie platformy do potrzeb

Dzięki temu, że korzystanie z serwisu jest proste, a informacje tam zawarte wiarygodne, rzetelne i konkretne, co miesiąc Szczepie.pl odwiedza ponad 100 tysięcy osób, z czego najliczniejszą grupę stanowią kobiety w ciąży i młode matki.

W odpowiedzi na coraz większą liczbę osób narodowości ukraińskiej zamieszkującej nasz kraj, na platformie znajdziemy również ukraińską wersję językową. Takie rozwiązanie umożliwia tym osobom planowanie szczepienia w oparciu o polski kalendarz szczepień, bez potrzeby dodatkowych tłumaczeń.

Serwis uruchomił również opartego o sztuczną inteligencję (AI) chat bota Szczepana, który odpowiada na pytania dotyczące chorób, ich objawów, sposobów zapobiegania, w tym szczepień ochronnych. Wykorzystując zaimplementowane w Szczepie.pl schematy, rekomenduje także szczepienia zalecane (dla dzieci, dorosłych oraz podróżne) zgodnie z wiekiem pacjenta.

Szczepienia są kluczowym elementem prewencji zdrowotnej, jednak brak świadomości i wiedzy na ich temat może stanowić poważną przeszkodę w ich skutecznym stosowaniu. Specjalistyczny portal, oferujący darmowy dostęp do pełnych informacji i wykorzystujący nowoczesne technologie do przypominania o terminach szczepień, jest odpowiedzią na ten problem.

1.WHO, https://www.who.int/news/item/15-07-2022-covid-19-pandemic-fuels-largest-continued-backslide-in-vaccinations-in-three-decades, data dostępu: 25.06.2024 r.