Borelioza – jelenie mają szczęście i nie chorują. Ale my jesteśmy o krok od stworzenia szczepionki

Alicja Jabłońska-Krzywy

Borelioza to niebezpieczna choroba odkleszczowa, która może wywołać niezłe spustoszenie w naszym organizmie. Wolne od zachorowania są jedynie jelenie, które są dla kleszczy źródłem krwi i "środkiem transportu", same jednak nigdy nie są zakażone bakteriami boreliozy (1). Ale za jakiś czas i my otrzymamy na nią remedium – dzięki wytężonej pracy naukowców, już pod koniec tego roku zakończy się ostatnia faza badań nad szczepionką przeciw tej chorobie.