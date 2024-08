Wymiana okularów to już nie wszystko. Dziś u optyków klienci szukają pakietów opieki nad wzrokiem

Czasy, gdy wizyta w salonie optycznym służyła jedynie realizacji recepty na okulary od okulisty i doborowi oprawek do szkieł korekcyjnych, powoli się kończą. Obecnie klienci z wadami wzroku oczekują bardziej kompleksowej oferty, a branża optyczna podąża za ich potrzebami. Idealnym tego przykładem jest nowy pakiet kompleksowej opieki nad wzrokiem Vision Care +, jaki oferuje sieć Vision Express w Polsce.

Vision Care + to pakiet usług zapewniających kompleksową opiekę nad wzrokiem w salonach optycznych sieci Vision Express w Polsce. Jego posiadacze zyskują dzięki niemu m.in. prawo do wymiany jednej pary okularów korekcyjnych na nowe. Vitaly Gariev / Unsplash

Przy każdej wadzie wzroku należy trzymać rękę na pulsie. Może się ona pogłębiać z powodu uwarunkowań genetycznych, prowadzonego stylu życia czy współistniejących chorób. Ponieważ funkcjonowanie układu wzrokowego podlega dynamicznym zmianom w ciągu życia, to na każdy niepokojący sygnał powinno się szybko reagować. Troskę o wzrok ma ułatwić Polakom wprowadzony przez Vision Express pakiet Vision Care +.

Czym wyróżnia się ta oryginalna usługa na polskim rynku optycznym? Jej wprowadzeniu przyświecała idea połączenia kompleksowego wsparcia prozdrowotnego (z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań) i posprzedażowego (poprzez wymianę i reparację okularów) dla osób z wadami wzroku. Jako rozszerzenie funkcjonującego wcześniej pakietu Vision Care zapewnia ona jeszcze więcej benefitów w ramach opieki optycznej w Vision Express.

Vision Care + został pomyślany jako pakiet na 20 miesiące. Przez cały okres jego obowiązywania osoby, które go wykupiły, mają prawo nie tylko do podstawowego badania pod kątem korekcji wzroku bez limitu, ale także do bezpłatnej wymiany soczewek bez ograniczeń przy każdej zmianie wady wzroku. Dodatkowo w trakcie obowiązywania umowy przysługuje im wymiana jednej pary okularów korekcyjnych na nowe.

Specjalny pakiet opieki nad wzrokiem oferowany przez Vision Express gwarantuje też jego posiadaczom opiekę serwisową okularów. By skorzystać z szerokiego zakresu usług serwisowych, nie muszą mieć przy sobie paragonu. Twórcy swego rodzaju abonamentu na zdrowie oczu przewidzieli też dla klientów elastyczne formy płatności. Za pakiet można płacić w dwudziestu ratach z oprocentowaniem stałym 0 proc. przez cały okres jego trwania. Płatność ratalna realizowana jest przez bank1.

Jak można dołączyć do użytkowników tego pakietu opieki optycznej? Na początku należy udać się do jednego z salonów Vision Express i wybrać dwie pary okularów, deklarując chęć zapisania się do subskrypcji. Obsługa sklepu pomoże w dopełnieniu formalności, a na zakupione okulary od razu zostanie przyznany stosowny rabat.

Koszt pakietu Vision Care + stanowi łączną cenę dwóch par okularów korekcyjnych z rabatem 33 proc. oraz opłaty za pakiet usług. Miesięczny koszt zależy od wyboru jednego z 7. poziomów cenowych okularów. Przykładowo, dla poziomu 1 (596–999 zł) wynosi on 9,99 zł – w opcji ratalnej przy zakupie dwóch par okularów w cenie 298 zł za każdą po uwzględnieniu 33 proc. zniżki miesięczna rata zamknie się w kwocie 29,96 zł1.

Oparcie oferty na zakupie dwóch par okularów nie wzięło się znikąd. Podstawę do tego kryterium dały badania analizy rynku Kantar na zlecenie Vision Express z maja 2024 roku. Wynika z nich, że 34 proc. Polaków nosi naprzemiennie dwie pary okularów, a niemal 33 proc. używa drugiej pary jako zapasowej. W ramach Vision Care + można np. zakupić okulary korekcyjne na co dzień i okulary korekcyjne przeciwsłoneczne albo do pracy przy komputerze.

Vision Care + skierowany jest nie tylko do nowych klientów. Również dotychczasowi posiadacze usługi Vision Care mogą w dowolnym momencie przejść na poziom "plus" i zyskać możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów. Dla porównania, w standardowym pakiecie badanie ostrości widzenia w celu korekcji optycznej jest możliwe raz w roku w cenie 9 zł, podczas gdy w wariancie rozszerzonym jest ono nieograniczone.

Pakiet Vision Care + jest dostępny we wszystkich salonach optycznych sieci Vision Express w Polsce (liczy ona ponad 250 punktów w ponad 100 miastach). Wszelkie informacje o pakiecie (warunki umowy, regulamin, dokładna oferta, lista salonów) znajdują się na stronie visionexpress.pl/vcp. Odpowiedzi na dotyczące go pytania można też uzyskać pod numerem telefonu 801 909 900 lub u doradców w salonach Vision Express.

1. Płatność ratalna możliwa jest jedynie poprzez skorzystanie z kredytu oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. udzielanego za pośrednictwem Vision Express SP Sp. z o.o. Podana kwota miesięcznej raty kredytu jest jedynie przykładową symulacją dokonaną przy założeniu zakupu Pakietu Vision Care+ z nabyciem dwóch par okularów o łącznej regularnej cenie (tj. przed rabatem) w wysokości 596,00 złotych i Opłacie za Pakiet Usług w wysokości 199,80 złotych, pod warunkiem skorzystania z kredytu „RATY 0%” oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. Propozycja RATY 0%: Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji „RATY 0%” wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.01.2020 r.: rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 0%; cena towaru: 1500 zł; stała stopa oprocentowania kredytu: 0%; całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1500 zł; całkowity koszt kredytu: 0 zł; czas obowiązywania umowy: 10 mies., wysokość 10 równych rat miesięcznych: 150 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r. VISION EXPRESS SP SP. Z O.O., występująca w roli pośrednika kredytowego, sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje formularz informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji klienta zostanie podjęta przez Bank. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl