Wrzesień jest Miesiącem Świadomości Nowotworów Krwi. Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Johnson & Johnson Innovative Medicine został wczoraj wieczorem podświetlony na czerwono Pałac Kultury i Nauki. To nie tylko efektowna iluminacja, ale przede wszystkim sygnał wsparcia i solidarności z osobami dotkniętymi nowotworami krwi, które firma Johnson & Johnson wspiera od wielu lat.

Istnieje ponad 140 różnych rodzajów nowotworów krwi, a wiele z nich to rzadkie, zagrażające życiu schorzenia, z którymi boryka się niewielka liczba pacjentów. Jednak łącznie nowotwory krwi i szpiku kostnego - takie jak białaczki, chłoniaki i szpiczaki - stanowią siedem procent wszystkich nowotworów1. Każdego roku na całym świecie u ponad 900 000 osób diagnozuje się raka krwi3, a w Polsce co 40 minut ktoś słyszy, że choruje na nowotwór krwi2, jednak wiele osób pozostaje nieświadomych tych poważnych, często nieuleczalnych chorób, przez co rak krwi jest bardzo mało widoczny dla opinii publicznej.

Ta ograniczona widoczność może prowadzić do wyzwań dla pacjentów szukających pomocy medycznej, terminowych diagnoz oraz wpływać na dostępność wsparcia, informacji i dostępu do odpowiedniego leczenia dla pacjentów. Co więcej, osoby dotknięte chorobą mogą rzadko słyszeć o innych w takiej samej lub podobnej sytuacji. Dlatego Johnson & Johnson Innovative Medicine Poland oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (IPPEZ) poprzez symboliczną iluminację znanego zabytku w centrum Warszawy pragną zwrócić uwagę na często niewidoczne choroby nowotworowe.

Pałac Kultury i Nauki

Wzrost liczby przypadków i złożoność tych chorób stawiają przed społecznością medyczną i pacjentami ogromne wyzwania. Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi jest okazją do podniesienia wiedzy na temat potrzeb diagnostycznych, terapeutycznych i wsparcia dla osób dotkniętych tą formą raka.

Wrzesień to czas, kiedy warto zastanowić się nad znaczeniem wczesnej diagnozy, postępami medycyny i wsparciem dla osób dotkniętych tą chorobą, ponieważ każda inicjatywa, która zwiększa świadomość na temat nowotworów krwi, przyczynia się do lepszej przyszłości dla pacjentów na całym świecie. Wczesne wykrycie nowotworów krwi znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Dlatego warto regularnie wykonywać badania morfologii krwi, które mogą wykryć nieprawidłowości we wczesnym stadium. Każda osoba, która zauważy u siebie takie objawy jak chroniczne zmęczenie, łatwe powstawanie siniaków, częste infekcje czy utratę wagi bez wyraźnej przyczyny, powinna wykonać te podstawowe badania, a ich wynik skonsultować z lekarzem.

1 https://www.termedia.pl/onkologia/Wrzesien-Swiatowy-Miesiac-Nowotworow-Krwi,39375.html, dostęp 8.2024