Tak Trump chce zakończyć wojnę w Ukrainie

– Myślę, że wygląda to tak: Trump usiadłby i powiedział Rosjanom, Ukraińcom, Europejczykom: "Musicie ustalić, jak wygląda pokojowe rozwiązanie". I prawdopodobnie wygląda to tak, że obecna linia demarkacyjna między Rosją a Ukrainą staje się czymś w rodzaju strefy zdemilitaryzowanej – powiedział Vance w środę w "The Shawn Ryan Show". Innymi słowy – ten pomysł oznacza, że Ukraina de facto straciłaby około 20 proc. swojego terenu.