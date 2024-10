Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Stąd apel. Kobiety! Korzystajcie z badań profilaktycznych i wykonujcie samobadanie piersi. Im wcześniej wykryty rak, tym większa szansa na jego całkowite wyleczenie.

Niestety coraz młodsze Polki chorują na raka piersi. Z tego powodu w 2023 r. granica wieku w programie profilaktycznym została przesunięta z 50 do 45 lat.

Kobiety w wieku 45-74, które nie miały zdiagnozowanego raka piersi, co 2 lata mogą bezpłatnie i bez skierowania skorzystać z badania mammograficznego, refundowanego przez NFZ w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego. Te zaś, które są w grupie zwiększonego ryzyka, u których w rodzinie wystąpił rak piersi, bądź są obciążone genetycznie, mogą wykonywać badania raz w roku. Z programu korzysta jednak zaledwie... 23 proc. kobiet.

– Kobiety, u których wykryto mutacje w genie BRCA1 są obciążone ryzykiem zachorowania na nowotwór piersi wynoszącym ponad 80 proc. oraz 40 proc. ryzykiem wystąpienia nowotworu jajnika do 70. roku życia. Mutacje w genie BRCA2 zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi do 56 proc. i na raka jajnika do 27 proc. – dodaje.