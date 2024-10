Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi. Symbolizująca go różowa wstążka oznacza solidarność z pacjentkami dotkniętymi tą chorobą. W tym czasie szczególnie intensywnie przypomina się kobietom o konieczności regularnych badań profilaktycznych. Rak piersi jest bowiem najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce i na świecie, przy czym coraz częściej dotyka kobiet młodych. Każdego roku ponad 18 500 Polek dowiaduje się o chorobie 2 . Większość przypadków diagnozowana jest podczas rutynowych badań przesiewowych.

Zbyt mało Polek zgłasza się na badania

Wciąż zbyt mało kobiet w Polsce korzysta z badań profilaktycznych dotyczących raka piersi i szyjki macicy. Choć są one bezpłatne i łatwo dostępne, to z danych NFZ wynika, że cytologię wykonuje regularnie zaledwie 11,6 proc. kobiet, a mammografię 36,41 proc. 3

Niestety, zarówno rak piersi, jak i rak szyjki macicy często diagnozowane są zbyt późno. Rak szyjki macicy we wczesnym stadium rozwija się bezboleśnie i bezobjawowo, przez lata nie dając żadnych symptomów. Jest to czwarty najczęściej diagnozowany nowotwór u kobiet na świecie, odpowiadający za 604 tys. nowych zachorowań i 342 tys. zgonów rocznie. Częstość zachorowań na raka szyjki macicy w Polsce jest o około 15 proc. wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej .

Jeszcze gorzej wygląda wskaźnik umieralności. W Polsce jest on o 70 proc. wyższy niż średnia dla krajów Unii 5 . Tymczasem wczesne wykrycie tego nowotworu daje niemal stuprocentową gwarancję wyleczenia, dlatego regularne badania profilaktyczna są tak ważne. Zaleca się, aby kobiety wykonywały je co najmniej raz na trzy lata. Prawidłowy wynik cytologii lub cytologii z genotypowaniem HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego) pozwala na postawienie trafnej diagnozy i szybkie wdrożenie leczenia.

Profilaktyka kluczem do zdrowia kobiet

– Profilaktyka, edukacja, zdrowa dieta i aktywność fizyczna – to proste, a zarazem kluczowe elementy zdrowego stylu życia. Udowodniono, że czynnikiem chroniącym nas przed zachorowaniem jest regularny ruch. Ludzie, którzy w ciągu całego życia są bardzo aktywni fizycznie, zapadają na niektóre nowotwory o co najmniej 25 proc. rzadziej niż osoby mało aktywne 6 – tłumaczy lek. Joanna Chutkowska.

Mówiąc o profilaktyce nie zapominajmy o samobadaniu piersi. To jeden z najprostszych nawyków, jaki można wdrożyć dla swojego zdrowia i ochrony przed nowotworem. Samobadanie palpacyjne pozwala na wykrycie zmian we wczesnym stadium, gdy szanse na wyleczenie są największe. Większość z nich manifestuje się w postaci łatwych do wyczucia guzków. Jeśli guzek ma nie więcej niż 2 cm i nie nastąpiły przerzuty do węzłów chłonnych, to szanse na wyleczenie są bardzo wysokie.