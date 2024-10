Co się zmieni w L4?

Popularne L4 to potoczna nazwa dla zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza czasową niezdolność do pracy z powodu choroby. W Polsce zwolnienie lekarskie stanowi istotny element systemu ubezpieczeń społecznych, dając pracownikom możliwość regeneracji sił podczas i po chorobie.

Pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego, który wynosi 80 proc. wynagrodzenia, przez czas trwania niezdolności do pracy.

System jest jednak niedoskonały i od lat krytykowany, stąd konieczność wprowadzania do niego reform, które mają na celu m.in. jasne określenie, co jest, a co nie jest pracą podczas zwolnienia lekarskiego, a tym samym ograniczyć nadużycia tego mechanizmu.