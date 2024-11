Wśród nowotworów męskich najczęściej diagnozowanym nowotworem jest rak prostaty, który stanowi zarazem drugą wśród chorób onkologicznych przyczynę zgonów u mężczyzn. W roku 2019 w Polsce odnotowano ok. 18 000 zachorowań na raka gruczołu krokowego, a 5000 chorych zmarło. To alarmujące dane, które sprawiają, że o zdrowiu mężczyzn w tym kontekście mówi coraz więcej ekspertów i mediów.

Abstrahując od genetycznych predyspozycji, z którymi związek ma tylko ok. 10 proc. nowotworów, wielu zachorowań na nowotwory lub ich przykrych konsekwencji można uniknąć, wprowadzając po prostu właściwe i zdrowe nawyki do swojego trybu życia. Takimi pożądanymi zmianami są niepalenie papierosów, niepicie alkoholu oraz wystrzeganie się słodyczy, fast foodów i żywności przetworzonej.

Paradoksem jest to, że tej męskiej skłonności do ignorowania problemów zdrowotnych, czy to fizycznych, czy psychicznych, towarzyszy jednocześnie głębokie zatroskanie o stan zdrowia bliskich i bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny w przyszłości. To zresztą częsta obawa zarówno Polaków, jak i Polek, że poważna choroba nowotworowa pogorszy sytuację zawodową i finansową nie tylko chorego/ej, ale i całej rodziny.