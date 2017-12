"Mahomet to był człowiek, który seryjnie mordował i gwałcił...". Ks. Oko znów pojawił się w mediach i wywołał skandal

Ks. Oko powrócił do mediów po dłuższej przerwie i od razu wywołał międzyreligijny skandal. • Fot. screen z twitter.com/tvpinfo

ks. prof. dr hab. Dariusz Oko: Mahomet to był człowiek, który seryjnie mordował i gwałcił, potrafił jednego dnia zrobić mały Holocaust; wszędzie, gdzie wchodził islam, była przemoc i gwałt#Minęła20 #wieszwiecej pic.twitter.com/uZ6bZUlDVl — TVP Info (@tvp_info) 26 grudnia 2017

To niesamowicie obraźliwe dla polskich muzułmanów. Gdyby ktoś tak powiedział o Jezusie. Dostałby w PL pozew — WyborczeOko (@OkoWyborcy) 27 grudnia 2017 Żaden muzułmanin którego znam nie wysadza się. Żaden. A znam ich sporo. — Bartlomiej Antosik (@bartek_antosik) 27 grudnia 2017 Prosze przekazac Panu Oko, ze najwiecej ludzi na swiecie ginelo z Jezusem na ustach wyzynajac sie wzajemnie z mniej lub bardziej waznych powodow. W tej dyscyplinie islam moglby sie od chrzescijan nauczyc. Podobnie jak Pan Oko historii. — Jacek Jaworski (@JacekJaworskiGd) 27 grudnia 2017

ościem bożonarodzeniowego wydania programu "Minęła 20" w TVP Info był dawno nie widziany w mediach ks. Dariusz Oko, znany z delikatnie mówiąc kontrowersyjnych wypowiedzi (chociażby na temat osób homoseksualnych czy dzieci poczętych metodą in vitro). Tym razem zabrał głos w sprawie islamu i jego wyznawców. I nic dobrego z tego nie wyszło.Wydawałoby się, że świąteczny czas to moment na refleksję i odpoczynek, a w studiach telewizyjnych, co bardzo rzadkie, także może nastąpić wyciszenie emocji, chociaż na kilka dni. Jednak nie tym razem. W TVP Info pojawił się dawno nie widziany i nie słyszany ks. Dariusz Oko . Wystarczyło niecałe dwie minuty, aby przekonać się, że w kwestii jego wypowiedzi nic się nie zmieniło, a bożonarodzeniowy czas wcale nie musi być taki wyważony i spokojny.– Trzeba pamiętać, że sam Mahomet to nie był drugi Pan Jezus, tylko to był człowiek, który seryjnie mordował i gwałcił ze swoimi towarzyszami. Wymordował całe plemię – 800 mężczyzn – a ich kobiety sprzedał na targu. Jemu przypadło 20 proc., to była jego część w łupach– tłumaczył ks. Oko, odpowiadając na pytania prowadzących o religię islamu , kryzysy uchodźczy i kwestię przyjmowania imigrantów z Bliskiego Wschodu Duchowny stwierdził także, że islam to religia przemocy, a wpuszczenie jego wyznawców do danego społeczeństwa prowadzi wyłącznie do ograniczenia jego wolności. – Tam, gdzie wchodzą muzułmanie tam kończy się wolność, tam nie można zmienić religii, tam jest przemoc – mówił ks. Dariusz Oko. Jak nietrudno się domyśleć, te wypowiedzi nie spodoboały się wielu osobom.Przez dłuższy czas, krakowski duchowny nie zabierał głosu w mediach, jednak trzeba przyznać, że jak już to zrobił to znów jest o nim głośno. Szkoda tylko, że kolejna szansa na normalny dialog religijny, kulturowy i społeczny, który powinien być kształtowany także przez księży została zaprzepaszczona, a w jej miejsce pojawił się kolejny odcinek codziennej populistycznej papki. Co znamienne, głos księdza Oko jest zupełnie przeciwny do tego, którym w kazaniu na Pasterce mówił choćby przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki czy sam papież Franciszek.