Jacek Kurski ma mocarstwowe plany. Telewizja Polska zmieni się nie do poznania

Jacek Kurski wie, na co wyda pieniądze pożyczone od Skarbu Państwa. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P

POLUB NAS NA FACEBOOKU

rezes Telewizji Polskiej chce zmieniać publicznego nadawcę. W rozmowie z serwisem Wirtualne Media Jacek Kurski zapowiedział, że już w przyszłym roku TVP Info otrzyma nową oprawę i studio, a TVP3 zacznie emitować w jakości HD. A to tylko początek.– Nadrabiamy zapóźnienia technologiczne, jakie zastaliśmy w obszarze nadawania sygnału Info – podkreślił Jacek Kurski. I jak dodał, w jego ocenie nadawanie w HD powinno być normą, a nie wydarzeniem. – Tymczasem poprzedni zarząd nie bardzo o to dbał. Wystarczy powiedzieć, że pół roku przed tym, jak objąłem prezesurę TVP kupiono 17 kamer w standardzie SD. Naprawdę nie wiem, po co i czemu miało to służyć – pytał.Zmieni się nie tylko telewizja regionalna, która ma podnieść jakość, ale i informacyjna stacja TVP Info. Jesienią 2018 roku ruszy nowe studio, pojawi się też nowa oprawa kanału. – Gotowość bojowa będzie już latem, natomiast planujemy ruszyć z tymi nowościami w jesiennej ramówce – stwierdził Jacek Kurski TVP stać na takie inwestycje, ponieważ w lipcu dostała "pożyczkę" od Skarbu Państwa w wysokości 800 mln zł. – Gdybym miał miliard złotych więcej, zrobiłbym to szybciej – uznał jednak buńczucznie w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.Pieniądze może i się znajdą. Przypomnijmy , że pojawił się pomysł, aby media publiczne co roku otrzymywały z państwowej kasy 950 mln zł. Za co? Miałoby to być "wyrównanie" za niepłacone przez Polaków abonamenty.źródło: wirtualnemedia.pl