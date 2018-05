Na zakończenie majówki... przymrozki. Jaka pogoda czeka nas w weekend?

W weekend możliwe są przymrozki • Fot. Pixabay

Co nas czeka nocą? Niestety na północy możliwe są przymrozki. Do tego pogodnie z umiarkowanymi porywami wiatru. pic.twitter.com/wk3fhCFuyv — meteoprognoza.pl (@MeteoprognozaPL) May 4, 2018

Jaka pogoda 5 maja? Umiarkowanie ciepło, umiarkowany wiatr i sporo słońca. pic.twitter.com/gB5ExknIZ4 — meteoprognoza.pl(@MeteoprognozaPL) May 4, 2018

ajówkę 2018 z pewnością można zaliczyć do udanych - przynajmniej pod względem metrologicznym. Osoby, które zrobiły sobie długie weekend nie mogły narzekać na aurę - było gorąco i słonecznie z miejscowymi opadami deszczu i burzami. Niestety, to co dobre szybko się kończy, a w tym wypadku - zimno się skończy.Już sam piątek był nieco chłodniejszy od poprzednich dni majówki - i to pomimo niemal bezchmurnego nieba. Niestety do Polski napływa chłodne powietrze polarne morskie. Na razie możemy pożegnać się z upałami, a noce będą chłodne.W sobotę będzie wietrznie, ale nadal ciepło: temperatura maksymalna od 15 st., 17 st. na północnym wschodzie, do 18 st. w centrum i 23 st. na krańcach południowo-wschodnich. Najchłodniej będzie na wybrzeżu: od 10 st. do 14 st.- zwłaszcza w górach. Temperatura minimalna od 4 st. na Suwalszczyźnie i na Pomorzu, około 6 st. w centrum, do 8 st. na południu. Chłodniej w miejscowościach podgórskich: od 2 st. do 5 st. - podaje radiozet.pl.W niedzielę będzie mały wiatr i zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 18 st. na północnym wschodzie i w kotlinach górskich, 19 st. w centrum, do 21 st. na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu: od 12 st. do 16 st.IMGW prognozuje, że aż do środy w całej Polsce będzie słonecznie Źródło: radiozet.pl