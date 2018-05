Kaczyński je w szpitalu lepiej niż zwykli Polacy? Specjalna dieta prezesa PiS przed zabiegiem

Jarosław Kaczyński jest obecnie na diecie lekkostrawnej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

"Super Express" przyjrzał się menu Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, gdzie przebywa Jarosław Kaczyński. Tabloid podaje, co prezes PiS jadł wczoraj na śniadanie, obiad i kolację. Kaczyński przygotowuje się jednak do zabiegu, dlatego zaserwowano mu dietę lekkostrawną w postaci m.in. krupniku, pieczeni drobiowej i gotowanej marchewki. Mamy w sumie 32 różne rodzaje diet , stosowane indywidualnie, w zależności od schorzenia danego pacjenta, ale również innych chorób, na jakie cierpi. Pod uwagę brane są też aktualne wyniki badań – powiedział "SE" pułkownik doktor nauk medycznych Grzegorz Kade, rzecznik lecznicy. Jak dowiedziała się gazeta, 8 maja prezes PiS dostał na śniadanie zupę mleczną z kaszą kukurydzianą. Na resztę posiłku złożyła się szynka konserwowa, zielona sałata, pszenny chleb, masło oraz herbata. Z kolei w wersji podstawowej obiadu był żurek z kiełbasą i kluski śląskie z surówką. Na kolację zaś była szynka gotowana, sałata zielona, chleb pszenny, kajzerka, masło, herbata z cukrem i kisiel z porzeczki.Przypomnijmy, że niedawno głos w sprawie pobytu Jarosława Kaczyńskiego wzabrała Beata Mazurek. "Przyczyną pobytu Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu jest wyłącznie choroba kolana. O tym, jak długo tam będzie, decydują lekarze" – napisała na Twitterze rzecznik prasowy PiS Beata Mazurek. W ubiegłą sobotę prezes PiS miał spotkać się z mieszkańcami Garwolina, ale problemy zdrowotne spowodowały, że zastąpił go premier Mateusz Morawiecki.O dolegliwości Jarosława Kaczyńskiego wiadomo było już od jakiegoś czasu. Stan zdrowia prezesapogorszył się w środę 2 maja. Do jego domu lekarz, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, osobiście przewiózł mu kule. W piątek zaś prezes trafił do placówki leczniczej. "SE" donosił, że Kaczyński przeszedł pierwsze badania w warszawskim szpitalu przy ul. Szaserów. Polityk jesienią odbył rehabilitację kolana, ale stan kończyny podobno pogorszył się podczas wakacyjnej wspinaczki.źródło: "Super Express"