"Tym razem 43:0". Rząd PiS poniósł kolejną spektakularną porażkę na forum Unii Europejskiej

Polska za PiS znów upokorzona. Nominowano 43 ambasadorów Unii Europejskiej, w tym z naszego kraju... żadnego. 43:0 zamiast 27:1. Polskich nazwisk na liście po prostu nie ma. — Sylvia (@sylviabudzy) 11 maja 2018

43-0

Po żałosnej próbie niedopuszczenia do wyboru @donaldtusk , kolejny sukces dyplomacji PiS. Ciekawe, kto tym razem otrzyma kwiaty od #Prezesa ?#WitoldyDyplomacjihttps://t.co/bzWfVFsAQ1 — Róża Thun (@rozathun) 11 maja 2018

o historii polskiej dyplomacji przeszła przegrana 27:1, okazuje się jednak, że tamten wynik jeszcze nie był taki zły. Nowy rekord brzmi 43:0. Właśnie nominowano 43 nowych ambasadorów Unii Europejskiej. Ani jeden nie pochodzi z Polski.Gdydochodził do władzy przekonywał, że polska racja stanu będzie zawsze najważniejsza, że skończyło się robienie polityki międzynarodowej na kolanach, że z tych kolan Polska powstanie i będzie poważnym graczem, z którym będzie się musiał liczyć cały świat. Co wyszło z tych szumnych zapowiedzi okazało się przy okazji głosowania za przedłużenie kadencji Przewodniczącego Rady Europejskiej. Polska jako jedyna nie zagłosowała za Donaldem Tuskiem, ostatecznie przegrywając głosowanie 27:1 , co pisowska propaganda przedstawiała jako moralne zwycięstwo.Jakim że zwycięstwem jest w takim razie przegrana 43:0? I w ogóle skąd taki wynik, gdy państw członkowskich UE jest mniej? Otóż polska dyplomacja poniosła kolejną druzgoczącą klęskę. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini ogłosiła w czwartek nominacje na ambasadorów UE. Do obsadzenia były 43 stanowiska. Żadnego z nich nie obejmie polski dyplomata. Klęska jest tym bardziej dotkliwa, że do tej pory polskich ambasadorów z ramieniabyło pięciu: w Arabii Saudyjskiej, w Indiach, Jamajce, w Armenii i przy Stolicy Apostolskiej.Kto tym razem dostanie kwiaty od prezesa PiS? Takie pytanie stawia na Twitterze. Polska europoseł nawiązuje oczywiście do słynnego już powitania premier Szydło wracającej po przegranym 27:1 głosowaniu w sprawie Donalda Tuska. Na płycie lotniska powitali ją kwiatami Jarosław Kaczyński i wszyscy najważniejsi politycy rządzącego Prawa i Sprawiedliwości.