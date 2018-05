Awaryjne lądowanie samolotu z Polakami w Sofii. Na pokładzie było około 180 osób

Polski samolot musiał awaryjnie lądować w Sofii. • Adam Stępień/Agencja Gazeta

waryjne lądowanie samolotu z polskimi turystami w Sofii. Maszyna leciała z Krety do Warszawy. Na pokładzie było około 180 osób.Informację podało RMF24.pl. Według stacji, przyczyną była usterka techniczna, a pasażerowie usłyszeli, że chodzi o pękniętą szybę w kabinie pilotów.Turyści czekają w Sofii na zastępczy samolot.Maszyna, którą mieli dolecieć do Warszawy, miała później zabrać kolejnych polskich turystów do Grecji. "Mieli wylecieć o 11, ale przez awarię maszyny ich lot będzie opóźniony" – informuje RMF24.pl.