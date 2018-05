Tylko sześcioro ministrów zadeklarowało, że odda nagrody. Nie zgadniecie, co odpowiedziała Szydło

Beata Szydło nie odpowiedziała, czy odda nagrodę, bo... nie musi. • fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta

Dziwicie się, że Minister Schreiber mówi dziś o dobrowolności w „oddawaniu” nagród? Większość ministrów na pytanie czy oddadzą, odpowiada, że nie powie. Jak wicepremier Szydło. #OddajcieKasę pic.twitter.com/HnVjljPjqN — Agnieszka Pomaska (@pomaska) 14 maja 2018

Wysłałam do 63 ministrów i wiceministrów zapytanie, czy oddadzą nagrodę. Odpisało 44. Spośród nich odpowiedzi, że nagrodę „odda” udzieliło 6. W tym o przekazaniu nagrody na Caritas poinformowało...2. Jeszcze jakieś wątpliwości, o uczciwościu rządu PiS?#OddajcieKasę pic.twitter.com/WWT5doLsPZ — Agnieszka Pomaska (@pomaska) 14 maja 2018

prawa nagród dla pisowskich ministrów i wiceministrów sprawiła, że Prawo i Sprawiedliwość zaliczyło tąpnięcie w sondażach. Jarosław Kaczyński zadeklarował, że ministrowie oddadzą nagrody na Caritas. Po tej informacji PiS odrobił część strat w sondażach. Jednak czy wyborcy partii rządzącej nie będą zawiedzeni? W zdumienie może wprawić tweet Agnieszki Pomaskiej z Platformy Obywatelskiej o tym, co odpowiedzieli ministrowie pytani o zwrot nagród.Pomaska wysłała do 63 ministrów i wiceministrów zapytanie, czy oddadzą nagrody. Odpisało 44, jednak tylko sześcioro z nich potwierdziło, że nagrodę odda, a zaledwie dwoje, że przekaże ją na Caritas. Reszta napisała, że nie udzieli odpowiedzi, bo nie musi. Pomaska jednak nie podała żadnych nazwisk. Zadzwoniliśmy, by o to dopytać.– W ogóle nie odpowiedzieli mi. Najwięcej było takich odpowiedzi, w których politycy powoływali się na to, że nie odpowiedzą mi, bo nie muszą. Twierdzą, że zapytania nie spełniają przesłanek zawartych w przepisach ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Chodzi o art 19 i 20. Wśród nich była premieri Jarosław Sellin, Marek Magierowski, Marek Gróbarczyk, Krzysztof Jurgiel oraz Krzysztof Tchórzewski – mówi Agnieszka Pomaska w rozmowie z naTemat.– Elżbieta Rafalska odmówiła udzielenia odpowiedzi, uznaje zapytanie za bezprzedmiotowe. Wśród polityków, którzy zadeklarowali, że oddadzą pieniądze byli– dodajeSkalę pisowskich nagród ujawnił wcześniej poseł Krzysztof Brejza . Po tym, jak to zrobił, TVP wysłała kamery do rządzonego przez jego ojca Inowrocławia . Reportaż ukazał miasto w bardzo negatywnym kontekście.