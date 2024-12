Zaczęło się od wtargnięcia policji do gabinetu ginekologa. XVII Manifa w Warszawie żąda prawa do aborcji w obronie życia

Choć hasło Manify dotyczy przerywania ciąży, to wśród postulatów tradycyjnie są dostęp do edukacji seksualnej dla młodzieży i rzeczywisty dostęp do antykoncepcji (obecnie, jak twierdzą organizatorki, na przeszkodzie stoją względy prawne, ekonomiczne i religijne). Ale to nie wszystkie postulaty środowisk kobiecych.