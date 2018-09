Król w koszulce z napisem "Konstytucja". Opozycjoniści ubrali warszawski pomnik Zygmunta III Wazy

W niedzielne popołudnie opozycjoniści "ubrali" pomnik króla Zygmunta III Wazy w koszulkę z napisem "Konstytucja". • Fot. Facebook / PiS na Księżyc

uż różne polskie pomniki ubierano w koszulki z hasłem "Konstytucja", ale takiego wydarzenia jeszcze nie było. W niedzielne popołudnie opozycjoniści "ubrali" warszawski monument – Zygmunta III Wazę. Działaczom Komitetu Obrony Demokracji potrzebny był specjalny podnośnik.Akcja trwa nadal – w całej Polsce "ubierane" są pomniki w koszulki z hasłem "Konstytucja" . W taki sposób opozycjoniści chcą zwrócić uwagę na problem łamania ustawy zasadniczej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Koszulkę "nosił" już pomnik Lecha Kaczyńskiego , teraz przyszedł czas na króla.W Warszawie jednym z bardziej znanych pomników jest kolumna Zygmunta III Wazy. I właśnie król stojący na placu Zamkowym w stolicy został dziś "ubrany" w koszulkę z hasłem "Konstytucja". Na potrzeby tej operacji obok kolumny postawiono specjalny dźwig z długim wysięgnikiem, na którym dwóch opozycjonistów wjechało na górę.Co ciekawe, całej akcji przyglądał się stojący na dole tłum i... policjanci. Funkcjonariusze nie reagowali, pilnowali tylko porządku.To inicjatywa działaczy Komitetu Obrony Demokracji, którzy demonstrowali dziś w stolicy pod hasłem "My jesteśmy konstytucją". Organizatorzy wydarzenia podkreślali, że "nie będzie to wiec poparcia politycznego, ale poparcia najważniejszych wartości".Po tym, jak działacze opozycji włożyli Zygmuntowi III Wazie koszulkę, udali się pod gmach Sądu Najwyższego. Po to, by zaprotestować przeciwko reformie sądownictwa wprowadzanej przez Prawo i Sprawiedliwość.źródło: Polsat News