"Ktoś podmienił Morawieckiego". Brejza przytacza dawne słowa premiera o sądownictwie

Jeszcze kilka lat temu Morawiecki twierdził ,że polscy sędziowie muszą się w orzecznictwie kierować prawem międzynarodowym. • Fot. Robert Wozniak / Agencja Gazeta

Dzień trzeci #tydzieńpremieraMorawieckiegozUE .

Ale czadChyba odkrywamy, że ktoś podmienił M.Morawieckiego@MorawieckiM w podręczniku pisze o odpowiedzialności polskich sądów za przetrzeganie prawa UE. Przeczytajcie

źródło:str.459 pic.twitter.com/GXf8pZf9Gv — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) 16 września 2018

"Ktoś podmienił Morawieckiego" – ironizuje poseł Platformy Obywatelskiej i na dowód swych słów udostępnia fragment książki, w której Mateusz Morawiecki wyjaśniał zasady funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Zanim Morawiecki został premierem uważał, że polscy sędziowie muszą się w orzecznictwie kierować prawem międzynarodowym. Krzysztof Brejza na Twitterze opublikował post, w którym przypomina słowa Mateusza Morawieckiego sprzed lat dotyczące odpowiedzialności polskich sądów za przestrzeganie prawa Unii Europejskiej. Te słowa stoją w sprzeczności z tym, co dziś na ten temat mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości."By być w zgodzie z Konstytucją i prawem międzynarodowym sądy polskie będą zmuszone do przeorientowania zasad wyrokowania" – pisał Mateusz Morawiecki . "Tylko tak długo ustawa i akty krajowe będą mogły stanowić podstawę wydania wyroku, jak długo będą one zgodne z acquis, z innymi układami międzynarodowymi" – wyjaśniał obecny premier rządu PiS.– Ktoś podmienił Morawieckiego – ironizuje poseł Brejza. Rzeczywiście, trudno nie odnieść takiego wrażenia. Albo ktoś – niczym w bajce – podmienił osobę premiera, albo całkowicie zmienił jego poglądy na funkcjonowanie sądownictwa.