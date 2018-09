Rysunki z kolizji drogowych potrafią być zaskakujące.

W

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

takich sytuacjach nikomu nie jest do śmiechu. Stłuczka czy wypadek drogowy to sytuacja, z którą każdy kierowca miał mniej lub bardziej bezpośrednio do czynienia. A jak już do nich dochodzi, to trzeba wypełnić papiery dla ubezpieczalni. I tutaj zaczyna się cała zabawa. Kilka firm ubezpieczeniowych na prośbę naTemat udostępniło naszej redakcji niektóre z najbardziej kreatywnych i nietypowych rysunków oraz opisów. Trzymajcie się.