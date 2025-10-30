Specjalne cykle redakcyjne

REKLAMA
ODA DO ODRY
Roma Gąsiorowska jako Odra: Jestem, chcę żyć. Pomóż mi [WIDEO]
"Myślałem, że świat się zawalił". Trzy lata po katastrofie ekologicznej na Odrze
Odra częściowo umarła. "Miejscami jest słona jak Bałtyk"
"Oto ciało moje. Tak pytasz o zgodę". To dlatego ruszamy z akcją "Oda do Odry"
Tu odsunięto wały od Odry i powodzi nie było. "To sytuacja win-win. Dla człowieka i przyrody"
SAMOTNOŚĆ SENIORÓW W ŚWIĘTA
"Wyobrażam sobie, że nie jestem sama". Tak wyglądają Święta samotnych seniorów [WIDEO]
Pomóż samotnym seniorom w te Święta! Dołącz do naszej zbiórki pieniędzy – liczy się każda złotówka
"Warunki takie, jakbym miał szybciej odejść z tego świata". Witaj w świecie ubóstwa seniorów
"Szukam koleżanki na świąteczny wypad". Ta grupa ludzi w święta nie chce być już sama
"To pęknie". Ministra Okła-Drewnowicz o tym, dlaczego trzeba zreformować system pomocy dla seniorów
CZY 30 DZIECI TO MAŁO?